مطالعه زندگی بزرگترین خرچنگهای خشکی با جی پی اس

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون از فناوری موقعیت یاب ماهواره ای ( جی پی اس) برای مطالعات اساسی مهره دارانی چون والها، پرندگان و میمونها مورد استفاده قرار گرفته بود و این امکان از طریق آن برای دانشمندان فراهم شد تا اطلاعات خود را درباره رفتارهای حیوانات و گاهی مهاجرتهای طولانی آنها افزایش دهد.

اما تا اکنون هیچ محققی از این فناوری برای مطالعه مفصل داران به عنوان پرتعدادترین حیوانات مورد استفاده قرار نگرفته بود.

در تحقیقاتی که این هفته در مجله PLoS ONE منتشر شده نتایج مطالعه 66 خرچنگ بزرگ که بزرگترین خرچنگهای جهان محسوب می شوند در جزیره کریسمس، جنوب اندونزی منتشر شده است.

این تحقیق نشان می دهد که این خرچنگهای خشکی که طول پاهای آنها به یک متر می رسد معمولا در یک قلمرو کوچک، شکاف بین سنگها و یا بین ریشه های درختان اقامت می کند.

این خرچنگها از نوع مفصل داران هستند، گروه پرجمعیتی از حیوانات که به واسطه نوع خاص پوشش خارجی محافظ خود شناخته می شوند، این گروه دربرگیرنده حشرات، بندپایان و سخت پوستان هستند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که این خرچنگها همچنین در جستجوی آب، غذا و جفت بیش از 3 کیلومتر سفر می کنند. آنها عمدتا بین جنگلهای بارانی داخل جزیره و ساحل حرکت می کنند.

پیشتر تصور می شد که خرچنگهای نر در جنگل می مانند، اما با انجام این تحقیق مشخص شد که خرچنگهای نر نیز چون خرچنگها ماده به سمت اقیانوس حرکت می کنند که احتمال دارد این رفتار برای نوشیدن آب شور باشد که آنها به آب شیرین ترجیح می دهند.

محققان همچنین در یک حرکت برای بررسی رفتاری، خرچنگها را به یک کیسه تیره منتقل کرده و آنها را یک کیلومتر دورتر از منطقه قلمروییشان منتقل کردند. اگر این خرچنگها در مسیر مهاجرت خود قرار بگیرند می توانند به سادگی راه خود را به سمت خانه پیدا کنند.

این تحقیقات نشان دهنده رفتار بازگشت به خاطر مسیرهای دور در خرچنگهای خشکی بوده است. این درحالی است که اگر خرچنگها در مسیری غیر از مسیر مهاجرت خود قرار گیرند، راه خانه را گم می کنند و هرگز راه بازگشت را نمی یابند.

این خرچنگها که از آنها به عنوان خرچنگهای نارگیلی یاد می کنند بزرگترین مفصلدارانی هستند که روی زمین زندگی می کنند. عمر این حیوانات به 60 سال می رسد.

این خرچنگها در سراسر جزایر اقیانوس آرام و هند مشاهده می شود اما به شدت مورد شکار انسانها قرار می گیرند و به این علت از پرتعدادی آنها کاسته شده است اما هنوز مشخص نیست که این گونه در معرض انقراص قرار دارد یا خیر، اما اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعیت آنها را نادر توصیف کرده است.