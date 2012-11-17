اتحادیه عرب هیئتی را به نوارغزه اعزام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رفیق عبدالسلام در جریان سفر به غزه اظهار داشت: وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را در وقایع نوارغزه قرار خواهم داد.

وی از وزیران خارجه کشورهای عربی خواست که برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه تلاش کنند. عبدالسلام با بیان این مطلب افزود: اتحادیه عرب باید هیئتی را برای بررسی اوضاع نوارغزه به این منطقه اعزام کند.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه که وارد چهارمین روز خود شده است تاکنون حدود 500 شهید و زخمی در این منطقه بسیار کوچک از نظر جغرافیایی به جا گذاشته است.

