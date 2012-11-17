به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه ایجاد مهارت فنی در تمام زمینهها برای تمام افراد و به ویژه جوانان امری مهم و ضروری تلقی میشود، اظهار داشت: ایجاد مهارت فنی برای افراد فعال در زمینه ساختمانسازی یک ضرورت ویژه است.
وی با اشاره به اینکه البته در حال حاضر به این موضوع هیچ توجهی نمیشود و مسئولان نسبت به ایجاد مهارت فنی برای فعالان این عرصه غافل هستند، اضافه کرد: در حال حاضر مسئولان نسبت به اجرای قانون مجریان ذیصلاح ساختمانها در استان غافل هستند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مهارتافزایی و ایجاد مهارت فنی برای کارگران ساختمانی و مجریان ذیصلاح ساختمانها سبب کیفیسازی ساختمانها میشود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای موازین قانونی در ساختمانسازی امری مهم و ضروری است و ایمنی شهر با رعایت این قوانین تضمین میشود، ادامه داد: در حال حاضر حدود 30 درصد از مشاغل به فعالیتهای ساختمانی مرتبط هستند و با توجه به این موضوع ایجاد مهارت فنی برای این مشاغل امری اجتنابناپذیر است.
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