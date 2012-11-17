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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

بهبهانی:

کیفی‌سازی ساختمان‌ها نیازمند مهارت‌افزایی کارگران ساختمانی است

کیفی‌سازی ساختمان‌ها نیازمند مهارت‌افزایی کارگران ساختمانی است

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مهارت‌افزایی و ایجاد مهارت فنی برای کارگران ساختمانی و مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها سبب کیفی‌سازی ساختمان‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه ایجاد مهارت فنی در تمام زمینه‌ها برای تمام افراد و به ویژه جوانان امری مهم و ضروری تلقی می‌شود، اظهار داشت: ایجاد مهارت فنی برای افراد فعال در زمینه ساختمان‌سازی یک ضرورت ویژه است.

وی با اشاره به اینکه البته در حال حاضر به این موضوع هیچ توجهی نمی‌شود و مسئولان نسبت به ایجاد مهارت فنی برای فعالان این عرصه غافل هستند، اضافه کرد: در حال حاضر مسئولان نسبت به اجرای قانون مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها در استان غافل هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مهارت‌افزایی و ایجاد مهارت فنی برای کارگران ساختمانی و مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها سبب کیفی‌سازی ساختمان‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای موازین قانونی در ساختمان‌سازی امری مهم و ضروری است و ایمنی شهر با رعایت این قوانین تضمین می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر حدود 30 درصد از مشاغل به فعالیت‌های ساختمانی مرتبط هستند و با توجه به این موضوع ایجاد مهارت فنی برای این مشاغل امری اجتناب‌نا‌پذیر است.

کد مطلب 1745801

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