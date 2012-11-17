مسئولیت برقراری نظم در ورزشگاه برعهده هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان است

حیدر علی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتفافات صورت گرفته در بازی برق و شهرداری تبریز آخرین فرصتی بود که از سوی باشگاه به هوادارن برای حضور در ورزشگاه وتشویق داده شده و اگر در بازی های هفته های آتی چنین اتفاقاتی تکرار شود به طور حتم بازی های خانگی برق شیراز بدون تماشاگر برگزار می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون برای برخی از هواداران برق شیراز کارت هواداری صادر شده اما باشگاه نمی تواند مانع ورود علاقمندان به ورزشگاه شود.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز تاکید کرد: هوادران برق باید در مورد رفتارهایی که انجام می دهند بسیار هوشیار باشند تا برخی افراد نتوانند به نام هوادار برق برای باشگاه فرهنگی و ورزشی برق ایجاد مشکل کنند.

عملکرد ضعیف داوری

کامیاب سپس از عملکرد ضعیف داور در بازی برق شیراز و شهرداری تبریز انتقاد کرد و ابراز داشت : داور با تصمیمات اشتباه خود زمینه ساز بروز چنین اتفاقی شد در صورتی که در کرمانشاه نود دقیقه برق شیراز و داور فحش شنیدند اما بازی برگزار شد.

وی افزود: عملکرد داوران در برخی موارد به گونه ای است که یک سوت و پرچم اشتباه می تواند همه سرمایه های فردی که به عنوان بخش خصوصی به فوتبال ورود کرده را بر باد بدهد.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز تصریح کرد: فردا سرپرست تیم برق شیراز برای ارائه توضیحات و مستندات به فدراسیون فوتبال می رود.