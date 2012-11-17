ثبت نام 5500 خانوار گچسارانی درطرح پزشک خانواده/ کمبود پزشک مهمترین مشکل

ستار اسدپور به خبرنگار مهر گفت: طرح پزشک خانواده از برنامه‌های اساسی و بنیادی برای ارتقای سلامت افراد جامعه با هدف نهادینه کردن عدالت در جامعه است.

وی بیان داشت: تشریح دستورالعمل‌های اجرای برنامه پزشک خانواده به اجرای صحیح و اصولی آن، کمک فراوانی می‌کند که آشنایی پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص با برنامه ملی پزشک خانواده و مراحل اجرای آن، اهمیت ویژه و قابل توجهی دارد و باید در راستای تحقق آن کوشید.

رئیس مرکز بهداشت و درمان گچساران تصریح کرد: پزشک خانواده در همه حیطه‌ها به عنوان پزشک مشاور، درمانگر و تصمیم‌گیرنده در موضوع درمان و ارجاع بیماران است.

اسدپور رایگان بودن همه خدمات در سطح یک پزشک خانواده شامل ویزیت، دارو و.. را از مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: در صورت ارجاع بیمار از سطح یک خدمات پزشک خانواده به متخصص یا فوق‌تخصص، میزان فرانشیز دریافتی در بیماران سرپایی به 10 درصد کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: چنانچه بیمار در بیمارستان بستری شود فقط پنج درصد فرانشیز را پرداخت می‌کند که این میزان در گذشته 10 درصد بوده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان گچساران گفت: بلوک‌بندی محدوده‌های جغرافیایی مراکز بهداشتی درمانی انجام شده و ثبت نام از متقاضیان به طور فعال در پایگاه های مناطق ده گانه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: اجرای سرشماری جمعیت شهری در سطح شهرستان، فراخوان پزشکان برای ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی ایرانیان، اعلام تلفن پاسخگویی به ابهامات مردم و نصب بنر و... ازمهمترین اقدامات انجام گرفته در اطلاع‌رسانی برای طرح پزشک خانواده مرکز بهداشت و درمان گچساران بوده است.

اسدپور همچنین عنوان کرد: تاکنون اطلاعات کلیه خانوارهای روستایی شهرستان گچساران در سامانه سلامت ایرانیان ثبت شده و ثبت نام از متقاضیان شهری به صورت فعال ادامه دارد.

رئیس مرکز بهداشت گچساران یادآور شد: همزمان با اجرای ثبت نام طرح پزشک خانواده در شهرستان گچساران کمیته پایش ونظارت بر طرح متشکل از کارشناسان مرکز بهداشت تشکیل شده و روند اجرای طرح را مورد ارزیابی قرار می دهند.

کمبود پزشک مهمترین مشکل اجرای طرح پزشک خانواده

این مسئول مهمترین مشکل پیش روی این طرح را عدم استقبال پزشکان عنوان کرد وافزود: تاکنون در مطب پزشکان فقط به مسئله درمان بیماران پرداخته می شد اما با اجرای طرح پزشک خانواده مسئله پیگیری وضعیت بیمار نیز به وظایف پزشک افزوده شده که بسیاری از پزشکان از این امر استقبال نمی کنند.

وی یکی دیگر از نگرانی های این طرح را دوشیفته شدن پزشکان دانست و بیان داشت: این عوامل باعث شده تا استقبال پزشکان از طرح پزشک خانواده کمرنگ باشد.

رئیس مرکز بهداشت گچساران یادآور شد: هریک از پزشکان عمومی می توانند دو هزار و 500 نفر از جمعیت هرمنطقه را تحت پوشش خود قرار داده و خدمات سلامت ارائه کنند.

اسدپور زمان اجرای طرح پزشک خانواده را منوط به نظر کمیته اجرایی وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: در صورتیکه تعداد خانوارهای ثبت نام شده به تعداد مورد نظر کمیته اجرایی وزارت بهداشت ودرمان برسد، این کمیته دستور اجرای طرح را به استان مربوطه و مناطق آن ابلاغ خواهد کرد.