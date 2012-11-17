تولید 50 درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی پیش از ظهر شنبه در حاشیه سفر به استان بوشهر برای افتتاح چند طرح در این استان در نشست با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: یکی از نکات مهم که هم‌اکنون و در آینده به آن نیاز داریم بهره‌برداری از تکنولوژی‌های پزشکی و دارویی است.

وی افزود: در حال حاضر 45 تا 50 درصد مواد اولیه دارویی در کشور تأمین و تولید می شود و رونمایی از فراخوان‌های چهارگانه تولید دارو در کشور آغاز شده که می‌تواند زمینه رشد و توسعه دارویی کشور را فراهم کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: یکی از پتانسیل‌های مهم در حوزه پزشکی راه‌اندازی فقه پزشکی است که هم‌اکنون رشته فقه و حدیث را در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی ارتقای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تیپ سه به تیپ دو را یکی از موفقیت‌های بزرگ این دانشگاه دانست و افزود: یکی از علل موفقیت‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استفاده از توصیه‌ها و رهنمودهای امام جمعه بوشهر و تلاش شبانه‌‌روزی رییس دانشگاه و زیرمجموعه بهداشت و درمان استان است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مهم وزارت بهداشت اجرای برنامه پزشک خانواده است که در کاهش هزینه درمان مردم و توسعه عدالت در سلامت بسیار مؤثر است.

دستجردی با اشاره به کنسرسیوم وزارت بهداشت در مورد فراخوان تولید دارو در کشور گفت: 14 قلم داروی تولیدی در فراخوان اول رونمایی شده و 10 قلم داروی فراخوان دوم تا پایان سال رونمایی می‌شود. فراخوان سوم نیز شامل 56 قلم داروی در حال ساخت که اکثر آنها بیوتکنولوژیکی است در حال ساخت است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه از برخی از طرح‌ها و پورژه‌های علوم پزشکی در استان بوشهر بازدید کرد که می‌توان به بازدید از کتابخانه مرکزی علامه بلادی که نخستین کتابخانه پزشکی مدرن و مجهز به نسل جدید سامانه‌های اطلاع‌رسانی و پیاده سازی کامل تکنولوژی RFID در سطح کشور است، اشاره کرد.

وی همچنین از روند ساخت پروژه سالن آمفی تئاتر 600 نفری دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و کلینیک تخصصی دندانپزشکی بازدید کرد.

افتتاح بیمارستان 200 تخت خوابی شهدای خلیج فارس بوشهر از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان بوشهر است.