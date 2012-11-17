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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

نارویی:

استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری برای گسترش فرهنگ کتابخوانی ضروری است

استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری برای گسترش فرهنگ کتابخوانی ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از ظرفیت همه دستگاه های اداری استان و خیرین استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فرهنگ غنی ایران و سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: بسیاری از بزرگان و فرهیختگان استان مانند مرحوم پرواز و حاج نیک محمد شه بخش و ایرج افشار سیستانی مجموعه کتاب ها و گنجینه های فرهنگی خود را برای ارتقای فرهنگ این مرز و بوم اهدا کرده اند.

وی از اهدای کتاب به عنوان یک سنت حسنه نام برد و با تاکید بر ایجاد فضاهای مناسب برای مطالعه و کتابخانه های استاندارد، خواستار استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت کتابخانه استاندارد شد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان از فرمانداران و بخشداران خواست با ایجاد اتاق فکر، توجه ویژه ای به جلسات و ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه از افزایش 10 درصدی کتاب و 29 درصدی اعضا در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان داشت: به زودی چهار باب کتابخانه در شهرستان های زابل و خاش به بهره برداری می رسد که تعداد کتابخانه های استان به 63 باب خواهد رسید.

اسفندیار زید آبادی گفت: دو هزار نفر در مسابقات فرهنگی و کتابخوانی به عنوان برتر انتخاب شدند و بیش از 500 میلیون ریال به آنان هدیه شده است.

در این جلسه مقرر شد از کتابخانه های سیار در مراکز عمومی برای گسترش فرهنگ مطالعه استفاده شود.

کد مطلب 1745809

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