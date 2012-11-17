استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری برای گسترش فرهنگ کتابخوانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فرهنگ غنی ایران و سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: بسیاری از بزرگان و فرهیختگان استان مانند مرحوم پرواز و حاج نیک محمد شه بخش و ایرج افشار سیستانی مجموعه کتاب ها و گنجینه های فرهنگی خود را برای ارتقای فرهنگ این مرز و بوم اهدا کرده اند.

وی از اهدای کتاب به عنوان یک سنت حسنه نام برد و با تاکید بر ایجاد فضاهای مناسب برای مطالعه و کتابخانه های استاندارد، خواستار استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت کتابخانه استاندارد شد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان از فرمانداران و بخشداران خواست با ایجاد اتاق فکر، توجه ویژه ای به جلسات و ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه از افزایش 10 درصدی کتاب و 29 درصدی اعضا در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان داشت: به زودی چهار باب کتابخانه در شهرستان های زابل و خاش به بهره برداری می رسد که تعداد کتابخانه های استان به 63 باب خواهد رسید.

اسفندیار زید آبادی گفت: دو هزار نفر در مسابقات فرهنگی و کتابخوانی به عنوان برتر انتخاب شدند و بیش از 500 میلیون ریال به آنان هدیه شده است.

در این جلسه مقرر شد از کتابخانه های سیار در مراکز عمومی برای گسترش فرهنگ مطالعه استفاده شود.