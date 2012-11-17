  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

غزه در آتش و خون/

رایزنی مشعل با مقامات امنیتی مصر/زخمی شدن 3 صهیونیست در نقب

رایزنی مشعل با مقامات امنیتی مصر/زخمی شدن 3 صهیونیست در نقب

زخمی شدن 4 نفر در دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر رفح، رایزنی مقامات سیاسی حماس با مسئولان امنیتی مصر و زخمی شدن 3 صهیونیست در منطقه نقب از آخرین اخبار فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی امروز در تازه ترین حملات خود شهر رفح در نوارغزه را بمباران کردند.

در این حمله دست کم چهار فلسطینی زخمی شدند. خبر دیگر اینکه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و موسی ابومرزوق معاون وی که هم اکنون در قاهره به سر می برند، با مقامات امنیتی مصر دیدار کردند.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه محور گفتگوها در این دیدار بود. خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد که مبارزان فلسطینی در حملات انتقام جویانه خود منطقه نقب در اراضی اشغالی 1948 را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند. در این حمله سه نظامی صهیونیست زخمی شدند.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با پرتاب موشکهای "گراد" عسقلان را هدف قرار دادند و همچنین کیسوفیم از دیگر مناطق اشغالی 48 را نیز هدف سه حمله خمپاره ای قرار دادند.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه که وارد چهارمین روز خود شده است تاکنون حدود 500 شهید و زخمی در این منطقه بسیار کوچک از نظر جغرافیایی به جا گذاشته است.
 
 

کد مطلب 1745810

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