به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم علی جباری تصریح کرد: بانکها السیهای داخلی را به دستور بانک مرکزی ملغی کردهاند و این مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و آنها باید وجه کالا را نقد پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه تحریمها هم مشکلاتی را به وجود آورده، بیان داشت: با مدیریت صحیح در داخل میتوانیم از این شرایط گذر کنیم.
دبیر انجمن فلزی و لوازم خانگی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان درباره السیهای خارجی تشریح کرد: در گذشته بخشی از این السیها با چک و سفته هم گشایش مییافتند، اما در حال حاضر باید هزینهها به صورت نقد پرداخت شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن 30درصد مبلغ اعتبار هم به عنوان ضمانت برگشت کالا باید پرداخت شود که افزایش قیمت کالا را به دنبال دارد، در این صورت قدرت خرید مردمی که درآمد ثابت دارند پایین میآید.
جباری با اشاره به اولویت بندی کالاهای وارداتی در دریافت ارز مرجع گفت: این کار نیاز به نظارت را بیشتر میکند، چرا که علاوه بر احتمال ایجاد رانت، خدمات تنها به بعضی از کالاها و تولیدکنندگان برسد؛ بازار ارز را هم به سمت چند نرخی شدن پیش میبرد.
وی ادامه داد: از سویی ارز مبادلاتی هم گران است و تأمین نقدینگی را برای تولیدکننده مشکل میکند که امیدوارم راهی برای برون رفت از این بن بست پیدا شود.
احداث 600 متر کابل کشی 20 کیلوولت در اصفهان
مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق اصفهان گفت:به منظور ظرفیت سازی برای تأمین برق مشترکان جدید شبکه 600 متر کابل کشی 20 کیلو ولت در اصفهان احداث شد.
محمد مهدی عسگری با بیان اینکه به منظور ظرفیت سازی برای تأمین برق مشترکان جدید و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 600 متر کابل کشی 20 کیلو ولت در اصفهان احداث شد، اظهار داشت: یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف با هزینهای افزون بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال به منظور برق رسانی به دو مجتمع بزرگ مسکونی اجرا شد.
وی همچنین از ظرفیتسازی جدید 600 متری شبکه 20 کیلوولت خبر داد و گفت:احداث و تجهیز دو دستگاه پست کمپکت با ظرفیتهای 250 و 400 کیلو ولت آمپر از دیگر برنامههای اجرایی این پروژه بوده است.
مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق اصفهان بیان داشت: بهینهسازی و اصلاح تمامی شبکههای فشار ضعیف در محدوده امور برق مرکز که منطقه گردشگری اصفهان محسوب میشود و نیز به روز رسانی تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین، هزینههای زیادی را طلب میکند.
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