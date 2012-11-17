آغاز بارش ها از روز دوشنبه در قم

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوا صاف است و در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز جهت وزش باد شرقی است و سرعت باد نیز 2 تا هفت متر بر ثانیه است افزود: دمای هوا در روز شنبه حداقل سه و حداکثر 17 درجه است.



مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: در روز یکشنبه هوا صاف تا قسمتی ابری است و به تدریج شاهد افزایش ابر خواهیم بود.



وی با اشاره به اینکه در روز یکشنبه سرعت وزش باد افزایش می یابد افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین پنج تا 10 متر بر ثانیه است.



زارع بیان کرد: در روز دوشنبه نیز هوا نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش پراکنده در برخی از ساعات روز است.



وی ادامه داد: در روز دوشنبه جهت وزش باد غربی بوده و سرعت وزش پنج تا 10 متر بر ثانیه است و دمای هوا نیز به پنج تا 14 درجه کاهش می یابد.