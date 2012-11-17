ناصر بختیاریزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور آماده بازیکنان در تمرینات صبای قم پیش از مصاف با سایپا البرز در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، اظهار داشت: از زمان بازی با فولاد خوزستان تا این مسابقه تنها کاری را که در اولویت قرار دادیم، حفظ آمادگی تیم از نظر روحی و جسمانی بود و فکر میکنم در این کار موفق بودهایم و این هفته حتما نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
به دنبال کسب پیروزی و به دست آوردن سه امتیاز هستیم
وی افزود: صبای قم یکی از تیمهای بزرگ و قدرتمند لیگ برتر محسوب میشود، و با اینکه بازی با سایپا البرز شرایط متفاوتی نسبت به دیدارهای قبلی ما دارد اما از این دیدار همانند بازیهای دیگر لیگ به دنبال کسب پیروزی و به دست آوردن سه امتیاز هستیم.
مربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: بازیکنان صبای قم در دیدارهای قبلی خارج از خانه تیمهای مطرحی همچون ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس تهران و آلومینیوم هرمزگان را در چارچوب مسبقات لیگ برتر شکست دادهاند بنابراین به نظرم در دیدار مقابل سایپا البرز هم بسیار خوب بازی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به بازی صبای قم مقابل ذوب آهن و امیدهای صبا در دو دیدار تدارکاتی، خاطرنشان کرد: تیم ما در مجموع در این دیدارها بسیار خوب ظاهر شد، ما با هدف هماهنگی و افزایش بار فنی تیم بازی کردیم که به پیروزی هم رسیدیم و حالا این قابلیت را داریم که از سد سایپا البرز هم عبور کنیم.
بختیاریزاده تصریح کرد: صبای قم در آینده قطعا شرایط آماده خود را حفظ میکند زیرا تیم ما در بازیهای آینده با صلابت و قدرت بیشتر به میدان میرود و سعی میکنیم از این به بعد به شکلی بازی کنیم که کمتر دچار نوسان شویم و جایگاه خود را در بالای جدول لیگ برتر نیز تثبیت کنیم.
تماشاگران با ما آشتی کنند زیرا به حمایت آنها نیاز داریم
مربی تیم فوتبال صبای قم اظهار کرد: وقتی تیم با دو سه هفته عدم پیروزی مواجه شد هرگز روحیه خود را از دست ندادیم، تمرینات خود را با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کردیم و هرگز دست از تلاش بر نداشتیم، به لطف خدا تا امروز موفق هستیم و صد درصد با تلاش و روحیه بالای بازیکنان به شرایط بهتر میرسیم.
وی تاکید کرد: تا پایان مسابقات لیگ برتر این فصل فوتبال باشگاههای کشور با همین روند ادامه میدهیم، امید زیادی دارم که در بازیهای خارج از خانه بتوانیم همچنان پیروزی کسب کنیم و در خانه نیز با انجام بازیهای خوب تماشاگران با ما آشتی کنند زیرا به حمایت آنها نیاز داریم.
گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم از ساعت 15:15 دقیقه عصر فردا یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتبال سایپا البرز تیم رده هفتم جدول رده بندی خواهد بود در حالی که قضاوت این بازی را رضا کرمانشاهی بر عهده دارد.
بختیاریزاده در گفتگو با مهر:
صبای قم با تلاش و انگیزه بالا از سد سایپا عبور میکند
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم ما از آمادگی بسیار خوبی برخوردار است و قطعا با تلاش و روحیه بالای بازیکنان مقابل سایپا البرز پیروز خواهیم شد.
ناصر بختیاریزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور آماده بازیکنان در تمرینات صبای قم پیش از مصاف با سایپا البرز در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، اظهار داشت: از زمان بازی با فولاد خوزستان تا این مسابقه تنها کاری را که در اولویت قرار دادیم، حفظ آمادگی تیم از نظر روحی و جسمانی بود و فکر میکنم در این کار موفق بودهایم و این هفته حتما نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
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