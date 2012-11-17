42 میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن زنجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال محمدی تبار افزود: در این مدت 13 معدن فعال در استان پروانه بهره برداری دریافت و زمینه اشتغالزایی برای 83 نفر را فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 885 هزار تن مواد معدنی از این معادن استخراج شده است.

محمدی تبار با اشاره به صدور 20 پروانه اکتشاف در هفت ماهه اول امسال یادآور شد: در این مدت 628 درخواست صدور پروانه اکتشاف صادر شده و 12 گواهینامه کشف صادر شده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان میزان ذخیره قطعی اکتشاف شده از این معادن را بالغ بر سه میلیون تن عنوان کرد.

محمدی ازتولید 80 هزار تن شمش روی در این استان خبر داد افزود: امسال پنج مورد تبدیل پروانه بهره برداری موقت به دائم، یک مورد پروانه بهره برداری شمش طلا و یک مورد پودر معدنی صادر شده است.

وی با اشاره به اشتغالزایی ایجاد شده در واحدهای صنایع معدنی گفت: هم اکنون 142 نفر در بخش فلز روی، 20 نفر دربخش شمش طلا و 10 مورد دربخش پودر معدنی مشغول به کار شده اند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: امسال پنج فقره جواز تاسیس و طرح توسعه صنایع معدنی صادر شده است.