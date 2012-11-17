توجه به ابعاد عقلانی و عاطفی واقعه عاشورا ضروری است

حجت‌الاسلام حمید غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماه محرم اظهار داشت: مردم ایران به عاشق اهل بیت(ع) بودن در دنیا زبانزد هستند و این مدال افتخاری است که بر دوش مردم ولایتمدار ماست. ماه محرم ماه حزن و اندوه است و مردم ما همه بساط شادی را بر می‌چینند و همسو با اهل بیت پیامبر عزادار می‌شوندو این یعنی اوج معرفت و محبت و مودت به اهل بیت(ع) است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هرمز با بیان اینکه عاشورا تنها یک واقعه نیست، اظهارداشت: عاشورا یک مکتب است که در گستره زندگی ما ساری و جاری است و اینکه گفته می‌شود هر روز ما عاشوراست، یعنی ما باید هر روز برای زندگی خودمان از عاشورا الهام بگیریم و اینکه هر سرزمینی کربلاست، یعنی با الهام از کربلای امام حسین(ع) زندگی کنیم.

حجت الاسلام غلامپورتصریح کرد: در زمان ما از اوایلی که این نهضت شروع شد امام خمینی(ره) یاد سید الشهدا(ع) را احیاء و در این باره سفارشاتی نیز می‌کردند و همچنین آن جمله معروف را فرموده بودند« ما هرچه داریم به برکت سید الشهدا است و این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» این را کسی می گفت که وقتی صحبت می کرد سیاستمداران عالم بر روی کلمه به کلمه صحبت‌های او حساب باز می کردند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هرمز در ادامه افزود: در بین همه نعمت ها، نعمت الگوی سید الشهدا(ع) برای ما چه وظیفه ای ایجاد می کند، سید الشهدا(ع) یک نمونه الگوی فداکاری مطلق است یعنی به تمام معنا همه چیزش را در راه خدا داد و کسی را مثل او در بین انبیا و اولیا سراغ نداریم و این مرتبه از فداکاری مخصوص آن حضرت است.

حجت‌الاسلام غلامپور با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق از سوی دست اندرکاران برگزاری هیئت‌های مذهبی گفت: در برگزاری مراسم ماه محرم به بعد عاطفی و احساسی باید توجه شود اما همه برنامه‌های محرم به این ویژگی نیست بلکه باید به بعد عقلانی، علمی و معرفتی این محافل هم توجه شود.

وی هدف اصلی شرکت در مراسم عزای امام حسین(ع) را تقویت دین و باورهای دینی و دفاع از ارزش‌های والای اسلامی دانست و تاکید کرد: فردی که در این مجالس شرکت می‌کند باید از نظر فکری و اندیشه‌ای از روحیه ظلم ستیزی برخوردار باشد و اگر در برابر ظلم و تجاوز ستمگران قرار گرفت باید همچون سیدالشهدا در برابر ستم ستمگران و زورگویی زورگویان بایستد.

حجت‌الاسلام غلامپور، ایثار، گذشت، شهامت و شهادت در راه خدا را از آموزه‌های جدی عاشورا و محرم ذکر کرد و گفت: باید این ویژگیها را تمرین کنیم و پای آن بایستیم.

به گفته وی اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما بالنده باشد هیچ متجاوزی جرات نمی‌کند به کشور و ملت ما نگاه متجاوزانه داشته باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هرمز تاکید کرد: ما در مکتب عاشورا باید معنویت، اخلاق، ارتباط با خدا، دعا و مناجات و قرآن را تمرین کنیم چراکه اینها از شاخصه‌های واقعه کربلاست.