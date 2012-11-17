راه اندازی رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظ نیا در نشست خبری گروه‌ها و روسای کمیته‌های برنامه ریزی آموزش عالی با محوریت تحول و ارتقاء برنامه‌های درسی دانشگاهی که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی از سال 86 فعالیت خود را شروع کرد و بازنگری تمام رشته های جغرافیا و ایجاد رشته های جدید را در دستور کاری خود قرار داد.

وی ادامه داد: اکنون 12 رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها در علوم جغرافیایی ارایه می شود که از این 12 رشته تعدادی به تازگی راه اندازی شده و برخی هم بازنگری شده است.

سرپرست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد هم 15 رشته فعال است که 8 رشته آن بازنگری شده و 7 رشته دیگر به تازگی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه برخی از این رشته‌ها 20 سال بود که بازنگری نشده بود، افزود: جغرافیای زیستی، جغرافیای پزشکی، ژئوپلوتیک، برنامه آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، طبیعت گردی، از رشته های جدید علوم جغرافیا است که برای اولین بار در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شده است.

حافظ نیا یادآورشد: رشته های دکتری هم بازنگری شده و 2 رشته جدید سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی گردشگری در مقطع دکتری در دست تدوین است.