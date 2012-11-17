افزایش سطح زیر کشت گندم در مزارع شهرستان آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی در این باره اظهارداشت: در حال حاضر سطح زیر کشت مزارع گندم با افزایش چهار هزار و 660 هکتار نسبت به سال گذشته به 9 هزار و600 هکتار رسیده است و با پیش بینی های انجام شده این میزان به بیش از 17 هزار هکتار برسد.

وی تصریح کرد: پیشرفت در برنامه زمانی کشت امسال نسبت به سال گذشته، رعایت نکات به زراعی از دلایل افزایش سطح زیر کشت گندم در مزارع این شهرستان است.

آغاز برداشت پیاز در شهرستان بوئین زهرا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: عملیات برداشت محصول از مناطق شال و آبگرم شروع شد.

مرتضی شعبان نژاد بیان کرد: سطح زیر کشت پیاز شهرستان بویئن زهرا در سال زراعی جاری را بالغ بر 136هکتاربرآورد کرد و اظهارداشت‌: این میزان سطح زیر کشت نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.

وی، به تجارب کشاورزان پیاز کار شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: عملکرد این محصول 40 تن در هکتار است که پیش بینی می شود پنج هزار و 400 تن پیاز در سطح شهرستان تولید شود.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: اجرای طرح های افزایش عملکرد و ایجاد مزرعه الگویی پیاز باعث افزایش سطح زیر کشت و ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول در سطح شهرستان شود.