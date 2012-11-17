  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

پس از حاضر نشدن در تمرین؛

کارنی نیز به سرنوشت آپیا دچار شد/ مانوئل هافبک مصری را نیز نمی‌خواهد

کارنی نیز به سرنوشت آپیا دچار شد/ مانوئل هافبک مصری را نیز نمی‌خواهد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دیوید کارنی را نیز تایید نکرد و حضور احمد عبدالملک مصری در این تیم را نیز منتفی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انکه استفان آپیا با حضور در تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس نتوانست نظر مساعد مانوئل ژوزه را جذب کند، دیوید کارنی، هافبک ملی پوش استرالیایی نیز مورد تایید سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار نگرفت تا مجبور شود ایران را ترک کند.

کارنی دو روز در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد اما در تمرین صبح شنبه این تیم شرکت نکرده بود تا تکلیفش با باشگاه پرسپولیس مشخص شود.

حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مانوئل در خصوص کارنی اظهار داشته که چون در پست دفاع و هافبک چپ بازیکنان خوبی داریم نیاز به این هافبک ملی پوش استرالیایی احساس نمی شود.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: سرمربی تیم پرسپولیس خطاب به مدیر عامل باشگاه گفته، برخلاف آنچه در برخی از رسانه های مصری مبنی بر علاقه وی به جذب احمدعیدعبدالملک، هافبک مصری تیم حرس الحدود این کشور اعلام شده وی علاقه ای به جذب این بازیکن ندارد و در این خصوص مذاکره ای نیز صورت نگرفته است.

کد مطلب 1745854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها