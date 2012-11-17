زائران عراقی از طریق فرودگاه آبادان به زیارت مشهد می روند

بهرام ایلخاص زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت انجام شده در راستای افزایش ظرفیت پروازهای مسیر آبادان – مشهد از فرودگاه آبادان افزود: این افزایش پروازی با هدف ظرفیت سازی برای جابه جایی زئران عراقی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر موضوع راه اندازی خط کشتیرانی بصره - آبادان با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال گذراندن مراحل نهایی است، اظهار کرد: بسیاری از امور مربوطه از جمله استقرار دایره گذرنامه و برخی دوایر مرتبط به انجام رسیده است.



ایلخاص زاده تصریح کرد: با راه اندازی این خط کشتیرانی زائران عراقی می توانند در کمترین زمان ممکن از طریق مرز آبی اروند رود به آبادان بیایند و سپس از طریق مرز هوایی (فرودگاه ) به زیارت ثامن الحجج(ع) بروند.



وی یادآور شد: بهسازی فرودگاه آبادان در بخشهای محوطه سازی، سنگفرش پارکینگ خودرویی، ایجاد فضای سبز، بهبود وضعیت سالن مسافری از یک سو و افزایش پروازها از سوی دیگر این فرودگاه را به جایگاه اصلی خود در پیش از جنگ تحمیلی نزدیکتر کرده است.