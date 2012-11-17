آمریکا مانع از حضور هیأت حقوق بشری ایران در کمیته سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اشاره به اینکه این هیأت قصد داشت با حضور در جلسه کمیته سوم، مواضع روشن ایران را درمورد مسائل حقوق بشری اعلام کند آمده است: دولت آمریکا عملا با صادر نکردن ویزای اعضای هیأت خواسته است امکان حضور هیأت را از بین ببرد و مانع انجام مأموریت اعضای آن در تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد شود.

ستاد حقوق بشر همچنین از رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل و همچنین مسئول کمیته مقر خواسته است تا دولت آمریکا را از ایجاد چنین موانعی بر حذر دارند و ضرورت اجرای تعهدات بین­المللی آن کشور را به عنوان کشور مقر متذکر شوند. متن کامل بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است: بنام خدا ستاد حقوق بشر مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم صدور روادید برای هیأت ایرانی جهت شرکت در کمیته سوم شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعقده در نیویورک اعلام می­دارد.

علیرغم اقدام هیأت ایران مبنی بر درخواست ویزا در ماه قبل از تاریخ عزیمت و پیگیری موضوع از طریق مجاری رسمی و نمایندگی­های دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر ژنو و مقر نیویورک، روادید اعضای هیأت تاکنون صادر نشده است.

دولت آمریکا با عدم صدور ویزا برای اعضای هیأت ایرانی که قصد داشت با حضور در جلسه مذکور مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران را در مورد مسائل حقوق بشر اعلام دارد، خواسته است امکان حضور هیأت را از بین ببرد و مانع انجام مأموریت اعضای آن در تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد شود.این اقدام بر خلاف تعهدات بین­المللی کشور مقر سازمان ملل متحد است که علی الاصول وظیفه دارد تسهیلات لازم را از جهات مختلف از جمله صدور بهنگام ویزا برای هیأتهایی که قصد شرکت در جلسات بین­المللی سازمان ملل متحد را دارند، فراهم کند.

آمریکا با عدم ایفاء تعهدات بین­المللی خود در واقع از استقرار مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سوءاستفاده می­کند و ممانعت دولت آمریکا از صدور روادید برای هیأت ایرانی دلیل آشکار این سوءاستفاده است.ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل و همچنین مسئول کمیته مقر انتظار دارد دولت آمریکا را از ایجاد چنین موانعی بر حذر دارند و ضرورت اجرای تعهدات بین­المللی آن کشور را به عنوان کشور مقر متذکر شوند تا دولت آمریکا نتواند مانع تعامل و همکاری کشورهای عضو و هیأت­های آنها با نهادهای سازمان ملل متحد شود.