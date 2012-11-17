صبر و پایداری خانواده های گروگان ها زمینه ساز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر شنبه در دیدار با خانواده های زائران سیرجانی که در سوریه توسط گروه های مخالف سوری به گروگان گرفته شده اند، گفت: باید با توکل به خدا و ایمان راسخ صبری جمیل پیشه کنید.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آزادسازی گروگان های ایرانی ادامه داد: امیدواریم این افراد به زودی به آغوش خانواده های خود بازگردند.

نجار تصریح کرد: صبر و پایداری شما ستودنی است و مطمئن باشید که در پایان این مسیر به پیروزی دست خواهید یافت.

استاندار کرمان یادآور شد: مسئولین شما را تنها نخواهند گذاشت و تا آزادسازی گروگان ها از پای نخواهند نشست.

