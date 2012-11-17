  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

نجار:

صبر و پایداری خانواده های گروگان ها زمینه ساز پیروزی است

صبر و پایداری خانواده های گروگان ها زمینه ساز پیروزی است

سیرجان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان صبر و استقامت خانواده های گروگان های ایرانی که توسط گروه های مخالف سوری به گروگان گرفته شده اند را زمینه ساز رسیدن به پیروزی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر شنبه در دیدار با خانواده های زائران سیرجانی که در سوریه توسط گروه های مخالف سوری به گروگان گرفته شده اند، گفت: باید با توکل به خدا و ایمان راسخ صبری جمیل پیشه کنید.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آزادسازی گروگان های ایرانی ادامه داد: امیدواریم این افراد به زودی به آغوش خانواده های خود بازگردند.

نجار تصریح کرد: صبر و پایداری شما ستودنی است و مطمئن باشید که در پایان این مسیر به پیروزی دست خواهید یافت.

استاندار کرمان یادآور شد: مسئولین شما را تنها نخواهند گذاشت و تا آزادسازی گروگان ها از پای نخواهند نشست.
 

کد مطلب 1745864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها