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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

سند راهبردی علوم ورزشی تدوین می شود

سند راهبردی علوم ورزشی تدوین می شود

سرپرست کمیته برنامه‌ریزی علوم ورزشی از تدوین سند راهبردی علوم ورزشی خبر داد و گفت: 75 درصد این سند به نتیجه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم واعظ موسوی در نشست خبری گروه‌ها و روسای کمیته‌های برنامه ریزی آموزش عالی با محوریت تحول و ارتقاء برنامه‌های درسی دانشگاهی که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: در کمیته برنامه‌ریزی علوم ورزشی 20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها فعالیت می کنند و در یک سال و نیم گذشته رشته های جدیدی در این کمیته تاسیس و بازنگری شده است.

وی ادامه داد: در سطح کارشناسی 4 رشته و 6 گرایش فعال است که می توان به رشته های علوم ورزشی، مربیگری ورزشی، آموزش تربیت بدنی و مهندسی ورزشی اشاره کرد.
 
سرپرست کمیته برنامه‌ریزی علوم ورزشی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد 5 رشته با 17 گرایش و در مقطع دکتری سه دوره در حال تصویب داریم که می توان به روانشناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی و مدیریت ورزشی اشاره کرد.
 
وی بابیان اینکه در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی در حال تصویب است، افزود: 40 دانشگاه دوره های علوم ورزشی را در مقطع کارشناسی برگزار می کنند که 26 هزار و 543 دانشجو در این مقطع در حال تحصیل هستند.
 
واعظ موسوی افزود:  30 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد علوم ورزشی فعال هستند که 4 هزار و 842 دانشجو در این دانشگاهها مشغول تحصیل هستند.
 
وی ادامه داد: همچنین 9 دانشگاه دوره دکترای علوم ورزشی را برگزار می کنند که 400 دانشجو در این دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند.
کد مطلب 1745866

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