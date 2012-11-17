463 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در هرمزگان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران سهمیه ابلاغی بانکها به مشاغل خانگی را از سال گذشته تاکنون 500 میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در مجموع 17 هزار و 51 نفر با مبلغ 501 میلیارد و 570 میلیون ریال به بانک معرفی شده اند که از این تعداد 15هزار و 909 نفر تسهیلات دریافت کردند.

وی عنوان کرد: سهمیه ابلاغی مشاغل خانگی استان هرمزگان در سال جاری 500 میلیارد ریال است که متقاضیان جهت دریافت تسهیلات می توانند به دستگاههای اجرایی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: بانک تجارت، کشاورزی و مسکن به صورت صد درصد نسبت به پرداخت سهمیه ابلاغی خود اقدام کرده اند و مابقی بانکها نیز بیش از 50 درصد به تعهدات خود عمل کردند که باید نسبت به جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات به متقاضیان تلاش بیشتری داشته باشند.

راستی تسهیلات مشاغل خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان به هر نفر بر حسب طرح آن‌ها تعلق می‌گیرد که وام‌های پرداختی شامل طرح‌های کشاورزی، دامداری، شیلات، صنایع دستی و... است. ارایه مجوز و تسهیلات مشاغل خانگی در راستای توسعه کسب و کارهای خانگی با هدف تحقق اهدافی چون کمک به اقتصاد خانوار، تثبیت جمعیت روستایی و اشتغالزایی از سوی دولت به طور جدی مورد توجه دارد.‏

73 درصد سهمیه اشتغال هرمزگان محقق شده است

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از 37 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: 73 درصد از سهمیه 50 هزار نفری استان محقق شده است.

راستی به تعدادی از پروژه‌های عمرانی هرمزگان و تاثیرات آن بر حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: طرح ساخت پل خلیج فارس یکی از پروژه های عمرانی بزرگ استان هرمزگان است که اعتبارات ارزی مناسبی در ماههای اخیر به آن اختصاص داده شده و تاثیرات قابل توجهی در بخش اشتغال و اقتصاد هرمزگان خواهد داشت.

به گفته ی وی، در زمان ساخت پل خلیج فارس تعداد قابل توجهی فرصت شغلی در منطقه ایجاد می شود که با یک مدیریت خوب می‌توان این فرصت‌های شغلی را در اختیار جوانان استان قرار داد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان تصریح کرد: همچنین پل خلیج فارس پس از ساخت نیز به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در استان هرمزگان تبدیل خواهد شد و قطعا این طرح بزرگ موجب تقویت گردشگری هرمزگان می شود و می‌تواند تاثیرات مناسبی بر حوزه اشتغال داشته باشد.

راستی در ادامه به مشکلات کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی که در بخش سرمایه در گردش مشکل دارند اشاره کرد و بیان داشت: شاید تحریم های دشمن کمی کار را برای تولید داخلی سخت کرده باشد اما باید با کمک‌ها و تسهیلات بانکی این فرصت را به تولید کنندگان بدهیم که در مسیر تولید و شکوفایی قرار بگیرند و ما نیز در راستای حل مشکلات تولید کنندگان نیز حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: کمک‌ها و تسهیلات به تولید کنندگان و صاحبان صنایع باید منجر به رفع کامل مشکلات و تنگناهای آنها شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه از تدوین سند توسعه اشتغال هرمزگان خبر داد و گفت: سند توسعه اشتغال هرمزگان یک سند راهبردی است که در آن برای تمامی بخشها برنامه ریزی شده است و مدیران نباید به صورت تزئینی آن را ببینند بلکه باید برای اجرای آن تلاش کنند.

راستی تاکید کرد: اجرای این سند زمینه توسعه اشتغال پایدار را در هرمزگان ایجاد می کند و در آن وظایف تمامی دستگاه‌های دست اندرکار در زمینه اشتغال دیده شده است.