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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

سرهنگ میرزاییان:

300 برنامه به مناسبت هفته بسیج در سپاه ثارالله اجرا می شود

300 برنامه به مناسبت هفته بسیج در سپاه ثارالله اجرا می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز از اجرای 300 برنامه به مناسبت هفته بسیج دراین ناحیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور میرزاییان ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، گفت: این تعداد برنامه با حضور بخش های مختلفی مردمی و ادارات انجام می شود.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در قالبهای مذهبی، ورزشی و فرهنگی ارائه خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز با اشاره به برخی از این برنامه ها افزود: همایش دو هزار نفری بسیجیان همیار شهرداری، مجمع عالی اقشار بسیج با حضور بیش از 300 نفراز مدیران کل و مسئولین ادارت، هم اندیشی اقتصاد مقاومتی، همایش ایثار و مقاومت عاشورای حسینی و... از جمله برنامه های این هفته است.

سرهنگ میرزاییان ادامه داد: تاسیس وافتتاح چند پایگاه مقاومت از دیگر برنامه های این هفته است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: بسیج امتداد عاشوراست و همزمانی هفته بسیج با عاشورای حسینی برای بسیجیان یک افتخار بزرگ است.

سرهنگ میرزاییان تاکید کرد: تاسوعا و عاشورا یاد می دهد که زیر بار ظلم نباید رفت و از داشته های دنیا برای حضور در جهاد خدا گذشت.

کد مطلب 1745869

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