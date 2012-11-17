300 برنامه به مناسبت هفته بسیج در سپاه ثارالله اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور میرزاییان ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، گفت: این تعداد برنامه با حضور بخش های مختلفی مردمی و ادارات انجام می شود.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در قالبهای مذهبی، ورزشی و فرهنگی ارائه خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز با اشاره به برخی از این برنامه ها افزود: همایش دو هزار نفری بسیجیان همیار شهرداری، مجمع عالی اقشار بسیج با حضور بیش از 300 نفراز مدیران کل و مسئولین ادارت، هم اندیشی اقتصاد مقاومتی، همایش ایثار و مقاومت عاشورای حسینی و... از جمله برنامه های این هفته است.

سرهنگ میرزاییان ادامه داد: تاسیس وافتتاح چند پایگاه مقاومت از دیگر برنامه های این هفته است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: بسیج امتداد عاشوراست و همزمانی هفته بسیج با عاشورای حسینی برای بسیجیان یک افتخار بزرگ است.

سرهنگ میرزاییان تاکید کرد: تاسوعا و عاشورا یاد می دهد که زیر بار ظلم نباید رفت و از داشته های دنیا برای حضور در جهاد خدا گذشت.