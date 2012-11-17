به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بیشتری میان آموزش و پرورش و مجموعه آموزش فنی و حرفهای احساس میشود، اظهار داشت: به صورت معمول در سال نخست دبیرستان در زمان انتخاب رشته دانشآموزان بازار رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش سوت و کور است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه است، ادامه داد: مهارتافزایی جوانان سبب برطرف شدن معضل بیکاری موجود در جامعه میشود و مسئولان باید با ایجاد مهارت فنی برای تمام اقشار جامعه درصدد برطرف شدن این موضوع باشند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه موضوع اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای جوانان امروز به شمار میرود و گسترش آموزشهای مهارتی راهکاری برای پاسخ دادن به این دغدغه جوانان است، بیان داشت: مجموعه آموزش فنی و حرفهای استان طی سالهای گذشته اقدامات بسیاری را در راستای مهارتآموزی افراد انجام داده است.
وی اضافه کرد: نیازهای مهارتی دانشآموزان تنها با برنامههای هفته مشاغل برطرف نمیشود و فرهنگ مهارتآموزی باید در میان دانشآموزان نهادینه شود.
نصراصفهانی با بیان اینکه مجموعه علاوه بر گسترش و توسعه این اقدامات باید تعامل خود را با آموزش و پرورش استان تقویت کند، تصریح کرد: دانشآموزان باید با تمام حرفههای مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفهای آشنا شوند.
نظر شما