محسن همتی‌نژاد مدیر گروه تأمین برنامه شبکه دو سیما با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: ویژه‌برنامه محرم "تو در دو" در ایام محرم با عنوان "تکیه محله ما" روی آنتن می‌رود.

وی افزود: این برنامه به صورت آیتم های دو دقیقه ای است که لابلای برناهمه های این شبکه پخش خواهد شد.

وی افزود: با توجه به باورهای مذهبی مردم ما، ماه محرم در محله‌های مختلف و در میان اقوام ایرانی با آداب و رسوم خاصی برگزار می‌شود بنابراین از مردم درخواست کردیم برای معرفی این مناسک، تصاویر، فیلم‌ها و خاطرات تصویری خود از حال و هوای محرم را برای ما بفرستند.

به گفته مدیر گروه تأمین برنامه شبکه دو، بینندگان می‌توانند تصاویر و فیلم‌های دیدنی‌شان را برای استفاده در ویژه‌برنامه "تکیه محله ما" به نشانی الکترونیکی tamin2@irib.ir ارسال کنند.