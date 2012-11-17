  1. هنر
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

مدیرگروه تأمین برنامه شبکه دو:

تکیه‌های محلی ایران "تو در دو" می‌شوند

تکیه‌های محلی ایران "تو در دو" می‌شوند

شبکه دو سیما جذاب‌ترین و جالب‌ترین تصاویر و فیلم‌های مربوط به عزاداری ایام محرم را که مخاطبان سراسر کشور برای تأمین برنامه این شبکه ارسال می‌کنند در برنامه "تو در دو" پخش خواهد کرد.

محسن همتی‌نژاد مدیر گروه تأمین برنامه شبکه دو سیما با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: ویژه‌برنامه محرم "تو در دو" در ایام محرم با عنوان "تکیه محله ما" روی آنتن می‌رود.

وی افزود: این برنامه به صورت آیتم های دو دقیقه ای است که لابلای برناهمه های این شبکه پخش خواهد شد.

وی افزود: با توجه به باورهای مذهبی مردم ما، ماه محرم در محله‌های مختلف و در میان اقوام ایرانی با آداب و رسوم خاصی برگزار می‌شود بنابراین از مردم درخواست کردیم برای معرفی این مناسک، تصاویر، فیلم‌ها و خاطرات تصویری خود از حال و هوای محرم را برای ما بفرستند.

به گفته مدیر گروه تأمین برنامه شبکه دو، بینندگان می‌توانند تصاویر و فیلم‌های دیدنی‌شان را برای استفاده در ویژه‌برنامه "تکیه محله ما" به نشانی الکترونیکی tamin2@irib.ir  ارسال کنند. 

کد مطلب 1745872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها