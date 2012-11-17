  1. جامعه
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

شکنجه هولناک همسر در برلین، دستگیری در تهران

شکنجه هولناک همسر در برلین، دستگیری در تهران

مرد جنایتکار که همسرایرانی خود را در برلین به طرز وحشیانه ای شکنجه کرده بود، پس از بازگشت به ایران از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری در رسانه های آلمان مبنی بر اینکه یک زن ایرانی به نام "بنفشه" در آپارتمانش در محله شونه برگ برلین مجروح و مجرم نیز پس از مجروح کردن شدید وی متواری شد، موضوع در برخی روزنامه ها و خبرگزاری های ایران نیز منتشر شد .

اخبار منتشره در خصوص حادثه

پس از وقوع حادثه در 30 اکتبر ( 09/08/1391 ) رسانه های آلمان اقدام به انعکاس این خبر به صورت گسترده کردند . روزنامه بیلد دو روز بعد از این حادثه نوشت : این زن به احتمال زیاد از سوی دوست سابق خود به شدت مجروح شده" و هویت این زن را نیز بنفشه و 36 ساله اعلام کرد .

در ادامه و در 9 نوامبر ( 19/08/1391 ) پلیس برلین نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : کمیسیون ویژه 2 پلیس جنایی مسئول رسیدگی به جرایم قتل و دادستانی برلین امیدوارند تا از طریق انتشار عکس مظنون اطلاعاتی درباره محل اقامت او کسب کنند " و ضمن معرفی هویت وی به نام "امید . ر" ( متولد 3 سپتامبر 1967 ) تابعیت او را هلندی و اصلیتش را ایرانی ـ عراقی اعلام کرد .

پلیس برلین در اطلاعیه خود تصریح کرده بود که شخص مظنون از طریق صفحات اینترنتی گوناگون با زنان ایرانی تبار تماس برقرار می کند و به احتمال قوی در صدد برقرای تماس دوباره با زنان دیگری است که قبلا با آنها به مناسبتی از طریق صفحه های اینترنتی آشنا شده است .

تحقیقات نامحسوس در پلیس آگاهی تهران بزرگ

همزمان با انتشار این خبر در سطح روزنامه ها و خبرگزاری ها ، اخبار و اطلاعاتی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که نشان از ورود متهم به کشور و از طریق مرز ترکیه داشت. بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع ، هماهنگی های لازم با سرپرست دادسرای امور جنایی تهران انجام و تیم ویژه‌ای برای دستگیری متهم در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد .

با انجام اقدامات پلیسی و اخبار و اطلاعاتی که از طریق پلیس بین الملل در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته بود ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم بلافاصله پس از ارتکاب جرم ، آلمان را به مقصد ترکیه و از طریق مرز هوایی ترک کرده و از آنجا نیز و از طریق مرز زمین وارد ایران شده است .

دستگیری متهم در مسیر تهران

در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاهان دریافتند که متهم پس از ورود به کشور ، ارومیه را به مقصد تهران ترک کرده که با انجام تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان در مسیر حرکت متهم به سمت تهران و در ساعت چهار عصر 26 آبان موفق به شناسایی متهم و دستگیری او شدند .

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی ، با اعتراف صریح به ارتکاب جرم به کارآگاهان گفت : بسیاری از اخباری که در روزنامه ها و خبرگزاری ها منتشر شده دروغ است" او با معرفی بنفشه به عنوان همسرش ، انگیزه خود برای ارتکاب این جرم را خیانت همسرش عنوان کرد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : در حال متهم در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد و به دستور مقام قضایی ، متهم برای تحقیقات تکمیلی و بررسی صحت اظهاراتش در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .
 

کد مطلب 1745874

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