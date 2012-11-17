ارائه خدمات ناباروری به بیماران خارجی/ درمان سقط های مکرر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی آخوندزاده، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 مرکز درمان ناباروری دانشگاهی و غیر دانشگاهی در کشور فعال هستند، افزود: از آنجایی که هزینه های درمان ناباروری در ایران یک پنجم هزینه های درمان در کشورهای اروپایی و یک دهم هزینه درمان در آمریکا و کانادا است از این رو بسیاری از بیماران برای درمان از کشورهایی چون ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و عراق به ایران مراجعه می کنند.

رئیس مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با اشاره به مشکلات درمانی موجود در کشور، اظهار داشت: با توجه به رشد اقتصادی در حوزه بهداشت و حجم بالای تجارت در حوزه توریسم لازم است تا فرصتهای موجود در بازار سودآور خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس و کشورهای آسیای شرقی را شناسایی تا زمینه ارائه خدمات در این حوزه فراهم شود.

وی از ارائه خدمات توریسم درمانی در این مرکز خبر داد و در این باره توضیح داد: این مرکز برای بیماران خارجی خدمات درمانی درحداقل زمان در زمینه ارائه می دهند و این بیماران می توانند روند درمان خود را به صورت غیر حضوری از طریق ایمیل و تلفن پیگیری کنند.



آخوندزاده به بیان خدمات درمانی مرکز درمان ناباروری و سقط های مکرر ابن سینا پرداخت و خاطر نشان کرد: این مرکز با ایجاد 7 کلینیک درمانی خدمات تخصصی در زمینه های درمان سقط مکرر و ناباروری، بیماریهای داخلی و ژنتیک و جنین شناسی ارائه می دهد.



وی از نصب و بهره برداری از اولین سیستم جامع مدیریت اطلاعات بیماران نابارور در این مرکز خبر داد و اضافه کرد: اهدای گامت، رحم جایگزین و ارائه خدمات مربوط به حفظ باروری مانند انجماد تخمک و اسپرم و بافتهای زایشی و ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی از جمله خدمات این مرکز است.



رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا، با بیان اینکه این مرکز به متقاضیان خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد، اضافه کرد: این مرکز با راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی خدماتی را در حوزه های ژنتیک سلولی و مولکولی، پاتولوژی، ایمونولوژی، بررسی اتوپسی جنینی، تشخیص جنسیت جنین پیش از انتقال جنین و تشخیص بیماریهای ژنتیکی پیش از تولد ارائه می شود.