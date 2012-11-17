عزاداری محرم با رعایت شئونات مذهبی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم عزاداری روز تاسوعای حسینی شهر قزوین که در محل استانداری برگزار شد بر برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تاسوعای حسینی تاکید کرد و اظهارداشت: عزت، اقتدار، سربلندی و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت امام حسین (ع) و نهضت عاشوراست.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر زمانی که با تنگنا مواجه شده است با اتکاء به ائمه اطهار (ع) از آنها عبور کرده است بیان کرد: اگر نبود عشق به امام حسین (ع) و کربلا رزمندگان کشور نمی توانستند هشت سال در مقابل رژیم بعث عراق مقاومت کنند و آن را به زانو در‌آورند.

طاهرخانی تصریح کرد: در جریان فتنه سال 88 نیز نهضت عاشورایی امام حسین (ع) کشور را از قرار گرفتن در بحران نجات داد.

وی در ادامه بر استفاده از تمام ظرفیت های استان برای برگزاری مراسم روز تاسوعای حسینی در شهر قزوین تاکید کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار عنوان کرد: استان قزوین از دیرباز به لحاظ داشتن پیشینه قوی مذهبی باید فضاسازی مناسب برای برگزاری عزاداری مردم در ایام سوگواری ماه محرم به خصوص 10 روز اول این ماه صورت گیرد.

