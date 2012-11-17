سپاهان - استقلال،حساسیت دربی را دارد/ ابراهیمی سزاوار حضور در تیم ملی است

زلاتکو کرانچار پیش از دیدار حساس تیم فوتبال سپاهان با استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم پس از تعطیلات لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: به نظرم تعطیلات برای ما مفید بود زیرا در بازی‌های قبلی به خاطر اشتباهات بسیار بیش از حد گل خوردیم و در این مدت برای اصلاح دفاع خودمان تمرینات خاصی را انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه امیدوار است این اصلاحات در زمین نتیجه بخش باشد، اضافه کرد: با آمادگی کامل نسبت به برنامه‌های خود در این دربی به میدان خواهیم رفت. سپاهان و استقلال امروز جزو بهترین تیم‌های ایران هستند و هر دو در جمع بالانشینان قرار دارند. همچنین با توجه به رقابت این دو تیم در فصل گذشته برای قهرمانی می‌توان این بازی را دربی نامید.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه این دربی یک بازی حساس در ایران و حتی در سطح جهانی است، افزود: ما اگر این مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذاریم امیدوار می‌شویم صد در صد در بازی‌ای آینده بتوانیم رقیبان را پشت سر گذاشته و به صدر جدول بازگردیم.

وی استقلال را تیم بسیار خوبی ارزیابی کرد که از بهترین مربی ایران سود می‌برد، تصریح کرد: آنها تیم بسیار با کیفیتی هستند ولی شرایط تیم ما نیز برای موفقیت در این دربی بسیار مناسب است. مطمئنم تیم من آماده است خوب بودنش را در زمین با ارائه یک بازی زیبا نشان داده و با پیروزی این مسابقه مهم را پشت سربگذارد.

کرانچار در مورد اینکه این مسابقه نبرد مربیان قهرمان لیگ نامیده‌‎اند، اظهار داشت: قاعدتا بازیکنان در زمین نتایجی را رقم می‌زنند. آنها باید با آمادگی خود، تصمیمات مربیان را در زمین به خوبی اجرا کنند. من انتظار دارم بازیکنانم با کیفیت‌تر از حریف در زمین بازی کنند. در نهایت این مربیان هستند که با توجه به بازی خوب نفراتشان امتیازات را جمع آوری کرده و تیم را برای رسیدن به موفقیت نهایی پیش می‌برند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد دیدار تیم ملی ایران برابر ازبکستان خاطر نشان کرد: بخش‌هایی از این دیدار را دیدم، هر چند نتیجه خوب نبود ولی خوشبین هستم تیم ملی ایران در مسابقات آتی نتایج خوبی را کسب و بتواند جواز حضور در جام جهانی را بدست آورد.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان در خصوص بازی ندادن به امید ابراهیمی در تیم ملی افزود: در حال حاضر سپاهان خلعتبری و در مقاطعی غلامی را در تیم ملی دارد اما امید ابراهیمی سزاوار حضور در ترکیب اصلی تیم ملی است. جای تعجب دارد چرا نام وی در لیست آخر کی‌روش بود اما ناگهان خط خورد و از او که در بهترین فرم قرار داشته و توانایی گلزنی دارد، استفاده نمی‌شود.

وی همچنین در مورد اینکه مشکل اصلی تیم ملی فوتبال ایران را چه می‌بینید، تاکید کرد: مشکل خاصی وجود ندارد زیرا فوتبال غیر قابل پیش بینی است. تیم ملی ایران بازیکنان فوق العاده ای دارد و سرمربی خوبی نیز آن را هدایت می کند.

کرانچار در پایان گفت: اعتقاد دارم با توجه به شکست مقابل ازبکستان ایران همچنان می‌تواند شانس خود را برای صعود به جام جهانی با موفقیت در دیدارهای بعدی بدست آورد.