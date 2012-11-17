سرقت از خانه های شمال تهران با خودروهای مدل بالا

به گزارش خبرنگار مهر، 27 شهریور امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 134 شهرک قدس به مأموران اعلام کرد که خودرو سواری هیوندا ix 55 وی در یک تصادف ساختگی به سرقت رفته است .

پرونده در اداره دوم آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت خودرو" و به دستور شعبه سوم دادیاری دادسرای امور جنایی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات مالباخته

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ، مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : عصر 27 شهریور امسال در خیابان هرمزان از سمت شمال به جنوب در حال تردد بودم که یک دستگاه خودرو مشکی خارجی از قسمت سپر عقب با ماشین من برخورد کرد . در حالیکه موتور ماشین خود را خاموش نکرده بودم ، برای بررسی میزان خسارت ناشی از تصادف پیاده شدم که ناگهان سرنشین ماشین مشکی که فردی شیک پوش بود و کت و شلواری کاملا مرتب به تن داشت ، در یک لحظه سوار ماشین شد و به سرعت از محل فرار کرد . همزمان با وی ، همدست او نیز با ماشین مشکی خارجی ، از محل متواری شد .

تحقیقات پلیسی و شناسایی سارق سابقه دار

کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی با توجه به شیوه و شگرد سرقت ، با بهره گیری از مشاهدات مالباخته اقدام به چهره نگاری تصویر اولیه فرد سارق کرده و در ادامه ، با استفاده از تصاویر بدست آمده از چهره نگاری و بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از سارقان سابقه دار در زمینه سرقت خودرو به نام فامیل . ز 40 ساله شدند که علاوه بر سابقه سرقت خودرو ، دارای سوابق متعدد درگیری با مأموران نیز می باشد .

با شناسایی "فامیل . ز" ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود برای شناسایی مخفیگاه متهم اطلاع پیدا کردند که "فامیل . ز" آخرین بار در منطقه جنت آباد سکونت داشته و فروردین ماه امسال اقدام به جابجایی محل سکونت خود کرده است .

همزمان با ادامه تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهم ، کارآگاهان از طریق انجام اقدامات پلیسی اطلاع پیدا کردند که "فامیل . ز" با یک دستگاه خودرو هیوندا ix 55 مشابه خودرو متعلق به مالباخته در سطح شهر تهران تردد می کند . با توجه به اطلاعات بدست آمده ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت خودرو از سوی وی انجام شده است .

دستگیری متهم و کشف کلکسیونی از اموال سرقتی

سرانجام با انجام اقدامات پلیسی ، کارآگاهان اداره دوم موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در دهکده المپیک ـ آزادشهر شدند که پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه ، کارآگاهان بامداد 18 آبان با ورود به مخفیگاه متهم و با وجود مقاومت افراد داخل منزل و تلاش آنها برای فرار از دست کارآگاهان ، علاوه بر دستگیری متهم اصلی پرونده موفق به دستگیری دو همدست وی به اسامی احسان . د 22 ساله و فرهاد . خ 21 ساله شدند .

در بازرسی از مخفیگاه متهم ، کارآگاهان علاوه بر کشف خودرو هیوندا مسروقه موفق به کشف مقادیر زیادی از انواع مدارک شناسایی و هویتی متعلق به افراد غیر به همراه انواع وسایل منزل از قبیل فرش های ابریشم ، تابلو فرش ، لوازم برقی و تزئینی گران قیمت و همچنین لوازم داخل خودرو و .... شدند که متهم در اظهارات اولیه به مسروقه بودن تمامی آنها اعتراف کرد .

سرقت خودرو برای انجام سرقت ها در شمال تهران

با توجه به اسناد و مدارک شناسایی و هویتی متعلق به افراد غیر ، کارآگاهان با شناسایی این افراد و در تحقیات از آنها اطلاع پیدا کردند که همگی آنها مالباختگانی هستند که اموال و مدارک آنها از محل سکونتشان در شمال و شمال غرب تهران به ویژه در مناطق پاسداران ، ولنجک و شهرک غرب مورد سرقت قرار گرفته است .

همزمان با شناسایی مالباختگان ، در تحقیات انجام شده از متهمان مشخص شد که متهم اصلی پرونده پس از سرقت انواع خودرو به ویژه خودروهای مدل بالا ، در ساعت های اولیه روز با تردد در حوالی مجتمع های مسکونی دارای در پارکینگ کنترلی ، در فاصله زمانی میان باز و بسته شدن در پارکینگ وارد مجتمع شده و پس از سرقت منازل و یا انباری های مجتمع ، با خودروهای مدل بالای مسروقه پارک شده در خارج مجتمع از محل متواری می شدند .

متهم پس از انجام دهها فقره سرقت به شیوه و شگرد فوق ، خودرو های سرقتی را در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق غرب تهران رها و دوباره پس از سرقت خودروهای جدید به شیوه و شگردهای مختلف مانند زورگیری ، تصادف ساختگی و ... ، سرقت های خود از مجتمع های مسکونی را انجام می داد که در این رابطه نیز به بیش از 10 فقره سرقت انواع خودروهای لندکروز ، کیا KIA ، 206 ، پرشیا و ... اعتراف کرد که با اطلاعات بدست آمده از محل رها شدن خودروهای مسروقه در کوچه های فرعی مناطق غرب تهران ، تعداد 4 دستگاه از این خودرو ها نیز کشف شد .

سرقت منزل یکی از همسایگان

در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم اصلی پرونده در طول مدت ارتکاب سرقت های خود و با پول بدست آمده از سرقت ها به ویژه وجوه نقد بدست آمده از فروش طلا و جواهرات مسروقه، اقدام به خرید ویلایی در شهر نوشهر کرده است .

همزمان با شناسایی ویلای متهم در نوشهر و ادامه تحقیقات برای شناسایی دیگر مالباختگان ، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شناسایی و هویتی بدست آمده از مخفیگاه متهم اطلاع پیدا کردند که یکی از مالباختگان ، همسایه متهم در شمال کشور است که منزلش روز عید قربان مورد سرقت قرار گرفته است .

با شناسایی همسایه متهم به عنوان یکی از مالباختگان و در ادامه تحقیقات مشخص شد که متهم با تماس تلفنی با مالباخته و پس از اطمینان از عدم حضور مالباخته و اعضای خانواده اش در تهران ، با مراجعه به محل سکونت وی در یوسف آباد اقدام به سرقت منزل همسایه خود در شمال کشور کرده است .

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به به اعترافات متهم اصلی به دهها فقره سرقت به شیوه و شگرد فوق و شناسایی بیش از 40 مالباخته تا به این لحظه از تحقیقات و همچنین احتمال ارتکاب جرایم مختلف از سوی متهمان پرونده ، قرارهای قانونی برای هر سه متهم بویژه متهم اصلی پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است .

وی در پایان این خبر با اشاره به ارجاع پرونده به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص ارتکاب سرقت های متعدد منازل و انباری های واقع در مجتمع های مسکونی غرب و شمال غرب تهران و به منظور شناسایی مالباختگان و دیگر جرایم ارتکابی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد سرقت اموال قرار گرفته اند دعوت می شد تا جهت پیگیری شکایات و شناسایی اموال خود به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

