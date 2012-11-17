قیام ملت بحرین تا تحقق تمام خواسته های مشروع ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به ضرورت توجه به اصل همزیستی میان ملت بحرین تاکید کرد: تسامح به مفهوم قبول اشتباه یا فساد و انحراف فردی یا جمعی نیست و یک مصلح در عین حال که به اصل همزیستی مسالمت آمیز توجه می کند باید اصل امر به معروف و نهی از منکر را نیز فراموش نکند.

وی ضمن تاکید بر خواسته های ملت بحرین گفت: مردم سالاری، دولت و مجلس منتخب با اختیارات کامل، برابری میان مردم و دستگاه قضایی عادل همه برای جامعه ما ضروری است و ما هرگز تا رسیدن به آن دست برنمی داریم.

علی سلمان بیان کرد: سرکوب بیشتر، تنش را بیشتر می کند.رسیدن به قدرت از طریق خشونت در تاریخ همواره مطرح بوده است، اما در مقابل تغییرات از راههای مسالمت آمیز نیز وجود داشته است.