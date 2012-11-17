قیام ملت بحرین تا تحقق تمام خواسته های مشروع ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به ضرورت توجه به اصل همزیستی میان ملت بحرین تاکید کرد: تسامح به مفهوم قبول اشتباه یا فساد و انحراف فردی یا جمعی نیست و یک مصلح در عین حال که به اصل همزیستی مسالمت آمیز توجه می کند باید اصل امر به معروف و نهی از منکر را نیز فراموش نکند.
وی ضمن تاکید بر خواسته های ملت بحرین گفت: مردم سالاری، دولت و مجلس منتخب با اختیارات کامل، برابری میان مردم و دستگاه قضایی عادل همه برای جامعه ما ضروری است و ما هرگز تا رسیدن به آن دست برنمی داریم.
علی سلمان بیان کرد: سرکوب بیشتر، تنش را بیشتر می کند.رسیدن به قدرت از طریق خشونت در تاریخ همواره مطرح بوده است، اما در مقابل تغییرات از راههای مسالمت آمیز نیز وجود داشته است.
نظر شما