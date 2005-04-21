دوازده تن از اعضاي طالبان در حمله هوايي نظاميان آمريكايي كشته شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين حمله هوايي روز سه شنبه در استان خوست در افغانستان صورت گرفت كه ارتش امريكا امروز با انتشار بيانيه اي به جزئيات آن پرداخت. اين اقدام آخرين حمله ميان نظاميان تحت فرماندهي آمريكا و شبه نظاميان طالبان بوده است كه در اين حمله 12 تن از اعضاي طالبان كشته شدند.

مقامات ارتش آمريكا با انتشار بيانيه اي ضمن تاييد اين خبر علت اين حمله گسترده را پاسخ به حمله موشكي طالبان به پايگاه نظاميان آمريكا در جنوب شرقي افغانستان در خوست عنوان كردند.

بنا براين گزارش درحمله شبه نظاميان طالبان چهار راكت به سوي پايگاه نظاميان آمريكا پرتاب شد كه بر اثر اين حمله نه هيچ نظامي كشته شد و نه هيچ يك از ادوات مستقر در اين پايگاه صدمه ديد.

پايگاه سالرنو در استان خوست در 140 كيلومتري جنوب شرق كابل پايتخت افغانستان قرار دارد.

اما نظاميان آمريكايي در پاسخ به حمله اي كوچه توسط چهار راكتي كه هيچ گونه تلفاتي نيز دربر نداشت با بالگردها و هواپيماهاي جنگنده خود دو بمب 500 پوندي، 10 راكت 30 و 40 ميلي متري و خمپاره 105 بر سر اعضاي طالبان فرو ريختند و با افتخار نيز اين موارد را در بيانيه خود منتشر كرده و اعلام كردند: " ما با راكت مورد حمله قرار گرفتيم اما با بمباران هوايي پاسخ داديم."