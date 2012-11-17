نخستین جشنواره استانی "نماز و کسب وکار حلال" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستی اظهارداشت: نخستین جشنواره استانی "نماز و کسب وکار حلال" بمنظور تحقق رهنمودها و تبیین نقش نماز و کارکردهای مطلوب آن در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توجه آحاد مردم و مسئولان به اهمیت موضوع نماز با حمایت دستگاههای فرهنگی استان در نیمه اول اسفند ماه سالجاری در بندرعباس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نماز بهترین وسیله تقرب به خدا و حلقه اتصال انسان به عالم ربوبیت و سنگ‌بنای دین است بر ارتقای فرهنگ نماز در واحدهای تولیدی تاکید کرد.

راستی" در نشست هماهنگی "کمیته علمی همایش نماز ویژه جامعه کار و تولید" افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دینی در معنوی کردن فضای جامعه ی کارگری بسیار تاثیرگذار است.

به گفته راستی ترویج و گسترش فرهنگ اقامه نماز به شکل صحیح و مناسب می‌تواند منجر به کاهش و از بین رفتن ضد ارزش‌ها و منکرات در جامعه شود و به همین منظور توسعه و تجهیز اماکن مذهبی، نمازخانه ها و برنامه‌های مربوط به این حوزه باید در دستور کار کارخانجات و واحدهای تولیدی قرار گیرد.

در ادامه این نشست معاون فرهنگی، پژوهش و آموزش ستاد اقامه نماز کشور نیز در این نشست گفت: برگزاری اینگونه همایش ها در بستر سازی فرهنگ توجه به نماز مناسب است.

سید محمد عبداللهی افزود: باید به خواندن نماز و عبادت کردن توجه داشت چرا که اهمیت نماز در اسلام به اندازه ای است که هیچ دستور و حکمی را نمی توان با نماز مقایسه کرد.

وی در ادامه بیان داشت: نماز و تلاش برای روزی حلال مکمل یکدیگرند و همین است که توجه به نماز سبب پیشرفت و تحمل سختی کار می شود.

مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید به تقویت روحیه دینی و توجه بیش از پیش به نماز بپردازیم.

حجت الاسلام "محمدحسن فروزان نژاد:"افزود: با نگاه به گسترش مراکز کارگری میتوان ادعا کرد که صنعت کشور به دست این قشر زحمتکش اداره می شود که آنها نیز باید با بهره گیری از فیوضات توجه به نماز چرخ توسعه کشور را بچرخانند.

در این جلسه در خصوص محورهای فراخوان مقالات، مدعوین، انتخاب داوران و اهدای جوایز به برگزیدگان مقالات بحث و تبادل نظر شد و ارایه پیشنهادات و برنامه ریزی در راستای ارتقای فعالیتهای مرتبط با موضوع نماز نیز مورد بررسی قرار گرفت.