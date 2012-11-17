افزایش سطح زیر کشت گندم دیم در آذربایجان غربی/ پرداخت 78 درصد بهای چغندرقند

جمشید دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون 196 هزار هکتار از اراضی دیم آذربایجان زیر پوشش کشت گندم رفته، افزود: همچنین 75 هزار هکتار از سطح زیر کشت محصول استراتژیک گندم استان به محصول گندم آبی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از این میزان سطوح زیر کشت گندم بیش از 65 درصد مزارع در مراحل رشد 2-3 برگی و شروع پنجه زنی قرار دارند، اظهار داشت: طرح ملی خودکفایی در تولید گندم در آذربایجان غربی با اختصاص 6 میلیارد و 270 میلیون ریال اعتبار اجرایی می شود.

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال برای تشویق کشاورزان آذربایجان غربی به کشت گندم، دولت به ازای هر هکتار گندم دیم 2 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌ کند، ادامه داد: در راستای افزایش راندمان تولید در هکتار بذر اصلاح شده گندم برای کشت پاییزه کشاورزان تامین شده است.

وی از برداشت 540 هزار تن گندم از مزارع کشاورزی آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: از این مقدار گندم تولیدی در استان، کشاورزان 150 هزار تن را برای بذر کشت سال آینده و مصارف خانگی نگهداری کرده، 38 هزار تن توسط کارخانجات آردسازی و 200 تن توسط مراکز خرید شرکت غله خریداری شد.

دارا در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد:‌ همچنین طی سال جاری 32 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به کشت محصول جو اختصاص یافته که از این مقدار 19 هزار و 800 هکتار آن دیم و مابقی به صورت آبی کشت شده و پرورش می یابند.

دریافت 78 مطالبه چغندرکاران آذربایجان غربی از کارخانه های قند



وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای برداشت محصول چغندر قند در سال جاری تا کنون918 هزار و 266 تن تحویل کارخانجات قند استان شده، گفت: 200 هزار تن نیز به کارخانجات قند یسیر استانها حمل شده که تاکنون به طور متوسط بیش از 78 درصد بها چغندر قند تحویلی به کشاورزان پرداخت شده است.

دارا از تولید یک میلیون و 640 هزار تن چغندر قندر استان طی سالجاری خبر داد و با بیان اینکه این میزان چغندر قند از 32 هزار هکتار از اراضی استان که زیر کشت این محصول رفته بود برداشت شد، افزود: آذربایجان غربی با برداشت 52 تن چغندر قند در هکتار رتبه نخست کشوری را دارد.

وی قیمت تضمینی چغندر قند به عیار 16 درصد به کیلوگرم را 105 تومان عنوان و اضافه کرد:‌ آذربایجان غربی سالانه بیش از 6 الی 7 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید و در زمینه تولید گندم، عسل، سیب و انگور دارای رتبه های برتر کشوری است.

وی یادآور شد: باتوجه به افزایش قیمت نهاده ها و عدم توانایی خرید کشاورزان و کمبود انواع کودهای شیمیایی، تسهیلات بانکی بالغ بر 18 میلیارد ریال برای خرید و توزیع به موقع انواع کودهای شیمیایی برای کارگزاران بخش خصوصی شهرستانهای تابعه درنظر گرفته شده است.