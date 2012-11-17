به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره جایگاه هفته کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تاکید کرد: هفته کتاب اتفاق و رخداد سالیانه است که میتواند در شرایط و فضای خاصی مردم را تشویق به کتابخوانی کند. اما قاعدتاً برنامههایی نظیر برنامههای هفته کتاب کافی نیست و باید تداوم داشته باشد و باید برای وارد کردن کتاب در زندگی مردم و بالا بردن سرانه مطالعه میان آنها، برنامهریزیهای خیلی دقیق تر و تبلیغات بیشتری صورت گیرد.
چمران به هفته کتاب و کتابخوانی و لزوم ساخت کتابخانه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: احداث کتابخانهها در شهر تهران روند خوبی را دنبال میکند. همچنین وجود کتابخانههای 24 ساعته و کتابخانههایی که تا ساعاتی از شب به جوانان و دانش آموزان خدمات رسانی میکنند، بسیار مفید است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: یک سوم کتابخانههای عمومی پایتخت متعلق به شهرداری تهران است که در دوران قبلی مجلس تلاش شد تمام تخفیفات عوارض شهرداری برای آنها لغو شود، اما در این زمینه نیم درصد سهم کتابخانهها از محل عوارض شهرداریها باقی ماند که اجرای آن به گونهای که در حال حاضر اجرا می شود، درست و صحیح نیست.
وی اضافه کرد: متاسفانه قبل از آن که نیم درصد از درآمد شهرداری ها محقق شود و یا نقدی و غیرنقدی بودن آن مشخص شود، کسر می شود.
رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به عملکرد شهرداری درباره تبلیغ کتاب در مترو، گفت: استفاده از کتابهای کم حجم با موضوعات متفاوت و متعدد در مترو، یکی از راههای تبلیغی برای ترویج کتاب میان مردم شد. امیدوارم که برنامههای هفته کتاب در طول سال ادامه پیدا کند و این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود.
مهدی چمران با بیان اینکه باید روش کتابخوانی بین مردم جا بیفتد، درباره پیام «خانواده، سرآغاز پیوند با کتاب» توضیح داد: اگر بتوانیم در هر فضا و مکانی مردم را به خواندن کتاب تشویق کنیم، قطعاً موفق خواهیم بود. پایه این کار در خانواده شکل میگیرد، در خانوادهای که والدین کتابخوان باشند، تاثیراتی عمدهای بر فرزندان خواهد داشت و قاعدتاً فرزندانی کتابخوان تحویل جامعه میدهند.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، بهتر است به جای ارائه هدایایی مادی که در دفاتر و اتاقها بدون استفاده در گوشهای قرار میگیرد، کتاب به همدیگر هدیه دهیم که این روند هدیه دادن و اهدای کتاب در هفته کتاب به وفور دیده میشود.
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