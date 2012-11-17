سرگرمی های کاذب جوانان را ازمطالعه و کتابخوانی دور کرده است

حجت الاسلام علی مهراندشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه برخی از نوجوانان و جوانان آن قدر وقت خود را برای بازی های رایانه ای و یا بعضی تفریحات نامناسب می گذارند که دیگر نه زمان و نه انگیزه ای برای مطالعه دارند.

وی افزود: کم رنگ شدن جنبه های معنوی در برخی نوجوانان و جوانان ما موجب شده که آن ها علاقه ای به افزایش دانش و شناخت خود نسبت به ارزش های اخلاقی و اصول دینی خود نداشته و اصولا تمایلی به حضور در اماکنی مثل کتابخانه نداشته باشد.

مهراندشت بیان کرد: نوجوانی که خود را درگیر بسیاری از مسائل حاشیه ای و بی فایده کرده، تمرکز کافی برای مطالعه را نخواهد داشت.

این مسئول فرهنگی عنوان کرد: کتابخانه های عمومی نقشی مهم و اثرگذار در افزایش فرهنگ مطالعه مفید بر عهده دارند که شایسته است با برنامه ریزی های مناسب در این عرصه گام بردارند.

مهراندشت تصریح کرد: در کنار فرهنگ سازی برای نوجوانان و جوانان، فضای کتابخانه نیز باید سالم، آرام، زیبا و مجهز به جدیدترین امکانات خدمت رسانی بوده و کتابدارانی دلسوز و متعهد داشته باشد تا نوجوان با انگیزه و اشتیاق بیشتری وقت را در این مکان فرهنگی سپری کند.

وی گفت: توسعه خدمات رسانی کتابخانه ها نیازمند بررسی نظرات افراد مختلف توسط مسئولان در این زمینه است تا با آگاهی نقاط ضعف و نقاط قوت موجود در راستای ارتقای توانمندی ها و رفع مشکلات و کاستی ها گام بردارند.

مهراندشت با اشاره به لزوم غنی سازی منابع کتابخانه ها بیان کرد: به ویژه کتب درسی و کمک درسی باید بیشتر در اختیار کتابخانه ها از جمله کتابخانه های مشارکتی قرار گیرد زیرا به علت هزینه ها، بسیاری از دانش آموزان امکان تهیه کتب کمک درسی را ندارند و می توانند با امانت آن از کتابخانه به نیازهای خود در این زمینه پاسخ دهند.

مسئول کتابخانه مسجد جامع، غنی شدن کتابخانه ها به برترین، مفیدترین و جدیدترین منابع را از جمله راهکارها برای افزایش مراجعات به کتابخانه ها ذکر کرد.

مهراندشت در پایان یادآور شد: امیدواریم با حمایت و برنامه ریزی هرچه بیشتر مسئولان، کتابخانه های مشارکتی نیز پابه پای کتابخانه های مشارکتی پیشرفت کرده و در راستای اعتلای خدمت رسانی به مراجعان موفق تر ظاهر شوند.