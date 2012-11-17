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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

با حضور دستجردی/

یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رونمایی شد

یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رونمایی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنی چند از مسئولان استان بوشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر خود به استان بوشهر ظهر شنبه و هنگام ورود به سایت شماره یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از یادمان شهدای این دانشگاه پرده‌برداری کرد.

در تابلوی یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصاویر هفت شهید این دانشگاه به نام شهیدان میگلی‌نژاد، اردشیری، احمدی، چاهشوری، ملک‌زاده، حیدری و اعمایی، در طرحی زیبا از جنس چاپ دیجیتال بر روی سرامیک به همراه تابلوی دیجیتالی حاوی پیام‌های متحرک در خصوص شهدا به نمایش گذاشته است.

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در این آئین اظهار داشت: تجلیل از شهدا باعث پایبندی ما به آرمان های انقلاب اسلامی و پیشبرد نظام تا حکومت حضرت مهدی موعود (عج) خواهد شد.

دکتر مرضیه وحید دستجردی با تاکید بر لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اضافه کرد: با توجه به جانفشانی شهدا در راه آرمان های حضرت امام راحل همواره باید راه و یاد آنان گرامی داشته شود.

در این مراسم علاوه بر خانواده‌های معظم شهدای دانشگاه، مشاور استاندار در امور ایثارگران، ‌مدیرکل دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرمانده بسیج شهرستان بوشهر و رئیس بنیاد شهید شهرستان بوشهر نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1745918

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