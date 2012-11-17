اهدای خون در تهران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دو روز پایانی هفته گذشته، اهداکنندگان تهرانی با مراجعه به مراکز اهدای خون استان تهران، تنها 1354 واحد خون اهدا کردند. این در حالی است که متوسط اهدای خون روزانه در این استان در ماههای پیش به 1200 واحد می‌رسیده است.

این گزارش می‌افزاید توزیع خون به 170 مرکز درمانی و بیمارستانها در دو روز گذشته 1190 واحد بوده و میزان ذخایر خون در انتقال خون استان تهران به 4070 واحد رسیده است.

همه ساله بسیاری از اهداکنندگان، یک نوبت از اهدای خون خود را در طول سال به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی موکول می‌کنند در صورتی که نیاز به خون روز و ماه نمی‌شناسد و خون و فرآورده‌های مورد نیاز بیماران باید در هر لحظه در دسترس باشند.

بنابراین گزارش، سازمان انتقال خون ایران از هموطنان سراسر کشور به ویژه تهران و شهرهای بزرگ درخواست کرده است که بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند و هم اکنون با اهدای خون خود به یاری آنان بشتابند.

همه ساله تعداد زیادی از اهداکنندگان با مراجعه به مراکز اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، مبادرت به اهدای خون می‌کنند که این امر موجب ازدحام بیش از حد و تشکیل صفهای طولانی برای اهدای خون و بروز مشکلاتی برای بهره‌مندی مناسب از خون‌های اهدایی می‌شود.