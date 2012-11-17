هشتمین همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود خدایی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای هشتمین سال متوالی همایش شیرخوارگان حسینی صبح روز شنبه (4 آذر) و همزمان با تاسوعای حسینی در محل حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

وی از برگزاری جلسات هماهنگی با متولیان حسینیه زنجان برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال 12 هزار نفر از مادران به همراه کودکان و خردسالان در این همایش حضور یابند.

مسئول مجمع حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان به دیگر برنامه های مجمع حضرت علی اصغر(ع) در استان اشاره کرد و افزود: نشست با خادمین و معاونین فرهنگی حسینه زنجان برای هماهنگی برنامه های روز همایش در دستور کار امروز این مجمع است.

خدایی به برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در 100 نقطه از استان زنجان اشاره کرد و با یادآوری اینکه سال گذشته این همایش در 70 مرکز استان زنجان برگزار شده بود افزود: در همین راستا 6 هزار لباس سبز ویژه کودکان، پیشانی بند و کاور سبز در روز همایش توزیع خواهد شد.

مسئول مجمع حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان بسترسازی برای رشد کمی و کیفی پرورش عواطف حسینی، ایجاد وحدت فکر و انگیزه و فعال کردن گرایش‌های بالقوه تفکر امام حسین (ع) را از اهداف این همایش خواند.



خدایی به آشنا کردن کودکان از دوران طفولیت با واقعه کربلا و شکل‌گیری شخصیتی آنان از دوران کودکی تاکید کرد و افزود: حضور مادران به همراه شیرخواران در زمان اجرای مراسم و بی‌تابی نوزادان، لحظه عطش علی‌اصغر (ع) و درخواست آب از سوی سیدالشهداء(ع) برای طفل شیرخوارش، تجلی‌گر مظلومیت امام حسین (ع) و خانواده‌اش می‌باشد.

