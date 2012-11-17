  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

بازیکن هوفنهایم از حالت کما خارج شد

بازیکن هوفنهایم از حالت کما خارج شد

"بوریس ووکه‌ویچ" پس از هشت هفته از حالت کما خارج شده و هوشیاری خود را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ووکه‌ویچ 22 ساله هشت هفته قبل کنترل اتومبیل خود را از دست داد و با کامیونی که از رو به رو حرکت می کرد برخورد کرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، این بازیکن دو هفته در شرایط بحرانی قرار داشت و آزمایش‌ها نشان می داد که سطح قند خونش در هنگام سانحه پایین بوده است. این بازیکن در حال حاضر به مدت دو ساعت در طول روز در حالت هوشیاری قرار می گیرد و می‌تواند با خانواده خود ارتباط برقرار کند.

"آندریاس مولر"، مدیرعامل باشگاه هوفنهایم، اظهار داشت: از اینکه بوریس شرایط بهتری پیدا کرده بسیار خوشحالیم. فکر ما هر روز با او بود. ما، بازیکنان و دوستان او از ملاقاتش خوشحال می شویم. اما در حال حاضر شرایط مهیا نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که بوریس سلامتی خود را بازمی یابد. ما با خانواده این بازیکن همراه هستیم.

کد مطلب 1745939

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