نمایش فرجام به رنگ آتش در جشنواره ما رأیت الا جمیلا شرکت می کند

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایش فرجام به رنگ آتش که در حال حاضر مراحل نهایی تدوین و آماده سازی را پشت سر می گذراند، در جشنواره تئاتر فرجام به رنگ آتش در قزوین به نمایش در می آید.

وی با بیان اینکه جشنواره ما رأیت الا جمیلا با هدف معرفی سیره و شخصیت والای حضرت زینب (س)و تولید و ارائه هنر فاخر مبتنی بر آموزه های عاشورا در دو بخش صحنه ای و نمایش نویسی در قزوین برگزار می شود، افزود: در این راستا نمایش فرجام به رنگ آتش با موضوع وقایع پس از عاشورا و با متنی قوی و ساختار بند به این جشنواره ارسال شده است.

بوعذار تصریح کرد: این نمایش حاصل تمرینات فشرده و مستمر جمعی از هنرمندان مستعد گروه تئاتر آیین مردم است که در ادامه سلسه فعالیتهای هنری ارائه می شود.

به گفته وی نمایش فرجام به رنگ آتش به نویسندگی مشترک رضا بوعذار و ملیحه مرداری و کارگردانی رضا بوعذار، در صورت فراهم شدن شرایط و همکاری مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به مدت یک هفته در اهواز اکران عمومی می شود.

این کارگردان خوزستانی به دیگر فعالیتهای گروه تئاترآیین مردم اشاره کرد و گفت: نمایش وقتی کلاغ جوان می شود از دیگر کارهای این گروه و به عنوان تنها نماینده خوزستان در سومین جشنواره بین المللی تئاتر دینی صاحبدلان است.

وی افزود: گروه تئاتر آیین مردم حضور موفق و فعال در جشنواره تئاتر دفاع مقدس مرصاد، شرکت در جشنواره سراسر تئاتر رضوی در کرمان، تهیه و تولید نمایش کودک و نوجوان و تولید نمایش های خیابانی را در کارنامه خود دارد.