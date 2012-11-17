تولید زباله در ایران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر علایی مدیر برگزاری نمایشگاه و دبیر کنفرانس پسماند و بیومس دومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس در این زمینه گفت: طی 4 سال گذشته هر ساله از میزان تولید زباله هر خانوار ایرانی کاسته شده و به استاندارد جهانی تولید زباله نزدیک شده ایم.

وی افزود: پیش از این میزان سرانه تولید زباله هر ایرانی به طور میانگین حدود 800 کیلوگرم بود که این رقم درحال حاضر به حدود 650 کیلوگرم کاهش یافته است، این در صورتی است که نورم جهانی تولید زباله حدود 600 کیلوگرم برای هر فرد است.

دبیرکنفرانس پسماند و بیومس افزود: در حال حاضر در شهر تهران روزانه حدود 7500 تن زباله تولید می شود و این رقم برای کل کشور روزانه حدود 35 تا 40 هزار تن است.

دومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت و بیومس با حضور بیش از یکصد شرکت داخلی و خارجی برگزار شد و امروز به پایان رسید که در این نمایشگاه شرکت های انواع تجهیزات و فناوری های نوین مربوط به بازیافت صنایع، دستگاهها و خودروهای جمع آوری زباله، سیستم جمع آوری پسماند، سیستم های دفع زباله های بیمارستانی و دیگر صنایع و محصولات مربوط به پسماند، بازیافت و بیومس را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است در پایان این نمایشگاه 10 شرکت برتر انتخاب و معرفی شدند که اسامی آنها عبارتند از: شرکت صنایع ملی مس ایران، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی شیمی کشاورز، سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، شرکت ره پویان صالح، شرکت سهامی آلومینیوم ایران(ایرالکو)، شرکت پتروشیمی آبادان، شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی، شرکت نوین صنعت زنده رود، سازمان مدیریت پسماند شهرداری منطقه 21