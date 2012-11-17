۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

با حضور رحیمی/

بزرگراه بوشهر - عالی‌شهر به طول 7.8 کیلومتر افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: بزرگراه بوشهر - عالی‌شهر به طول 7.8 کیلومتر با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگراه بوشهر به عالی‌شهر به طول 7.8 کیلومتر  با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از مسئولان استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در آئین بهره‌برداری از این بزرگراه اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در حوزه‌ راه‌های استان بوشهر طی سال‌های اخیر صورت گرفته و در دوران خدمت دولت‌های نهم و دهم شاهد توسعه زیرساخت‌های راه و شهرسازی در نقاط مختلف هستیم.

علیرضا صفایی بوشهری با اشاره اهمیت بالای ساخت بزرگراه بوشهر و عالی شهر، عنوان کرد: با توجه به رشد مراکز جمعیتی و استقرار دانشگاه آزاد بوشهر در عالی شهرکه باعث افزایش ترافیک این محور شده بود، ساخت این بزرگراه ضروری به نظر می‌رسید.

وی ایمن سازی و تسهیل در عبور و مرور و کاهش خطرات جاده‌ای بین بوشهر و عالی شهر را به عنوان اجرای این طرح نام برد و اضافه کرد: بیش از40 میلیارد ریال اعتبار به منظور ساخت و بهره‌برداری از این نیروگاه هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: حدود 100 هزار متر مکعب خاکریزی، 14 هزار تن حجم روکش آسفالت، 11 هزار و 80 متر مکعب خاکبرداری در اجرای این پروژه صورت گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر راه و شهرسازی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ به بوشهر سفر کرده‌اند که صبح امروز نیز در آئینی با حضور معاون اول رئیس جمهور چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر در گناوه افتتاح شد.

کد مطلب 1745946

