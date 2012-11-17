به گزارش خبرنگار مهر، بزرگراه بوشهر به عالی‌شهر به طول 7.8 کیلومتر با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از مسئولان استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در آئین بهره‌برداری از این بزرگراه اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در حوزه‌ راه‌های استان بوشهر طی سال‌های اخیر صورت گرفته و در دوران خدمت دولت‌های نهم و دهم شاهد توسعه زیرساخت‌های راه و شهرسازی در نقاط مختلف هستیم.

علیرضا صفایی بوشهری با اشاره اهمیت بالای ساخت بزرگراه بوشهر و عالی شهر، عنوان کرد: با توجه به رشد مراکز جمعیتی و استقرار دانشگاه آزاد بوشهر در عالی شهرکه باعث افزایش ترافیک این محور شده بود، ساخت این بزرگراه ضروری به نظر می‌رسید.

وی ایمن سازی و تسهیل در عبور و مرور و کاهش خطرات جاده‌ای بین بوشهر و عالی شهر را به عنوان اجرای این طرح نام برد و اضافه کرد: بیش از40 میلیارد ریال اعتبار به منظور ساخت و بهره‌برداری از این نیروگاه هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: حدود 100 هزار متر مکعب خاکریزی، 14 هزار تن حجم روکش آسفالت، 11 هزار و 80 متر مکعب خاکبرداری در اجرای این پروژه صورت گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر راه و شهرسازی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ به بوشهر سفر کرده‌اند که صبح امروز نیز در آئینی با حضور معاون اول رئیس جمهور چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر در گناوه افتتاح شد.