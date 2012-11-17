مدیران و مطبوعات با همدلی زمینه پیشرفت و تعالی کرمانشاه را محقق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه طی گفتگویی با اشاره به فرا رسیدن هفته مطبوعات، گفت: با توجه به اینکه جشنواره مطبوعات در استان کرمانشاه دومین سال متوالی است که بر گزار می شود، لذا از جامعه مطبوعات و اطلاع رسانی استان این انتظار است که در امر خطیر اطلاع رسانی و انعکاس واقعیت نهایت دقت را داشته باشند.

وی با اشاره به قدمت فرهنگی و تاریخی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: باتوجه به قدمت فرهنگی استان کرمانشاه، جامعه رسانه ای و مطبوعاتی می توانند در حوزه فرهنگ، ادب، هنر و نویسندگی پیشگام و پیشتاز عمل کنند و در انتقال ارزش ها و مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش به نقش ارزشمند خود بپردازند.

هاشمی در ادامه ضمن بر شمردن ظرفیت های جامعه اطلاع رسانی استان ‘تصریح کرد: بدون تردید نظام اطلاع رسانی هر جامعه ای اگر در راستای ایفای نقش خود منصفانه از اهرم های صحیح استفاده نماید، شادابی و نشاط خاصی در بین عموم مردم بخصوص جامعه ی فکری ایجاد می کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به با اشاره به اینکه بهترین منبع اصلی جامعه مطبوعاتی کشور آموزه های اسلامی و رجوع به سیر و سلوک اندیشه انسان ساز حضرت امام خمینی (ره) است، یادآور شد: اصحاب رسانه و قلم باید با ابتکار عمل و خلاقیت های شخصی خود بتوانند زمینه های پیشرفت و بالندگی جامعه را بر اساس آموزه های دینی و اسلامی فراهم سازند.

هاشمی ضمن تقدیر و تشکر از جامعه مطبوعاتی استان کرمانشاه،عنوان داشت: مدیران و مطبوعات نیز همپای دیگر خادمین با همدلی و همفکری می توانند زمینه پیشرفت و تعالی استان را هر چه بیشتر تحقق ببخشند و در توسعه و تعالی کشور و استان سهیم باشند.

وی در پایان گفت: امروز جوانان ایران اسلامی با توانایی ها و کسب دانش های نوین از جمله دانش هسته ای و تکنولوژی های نوین توانسته اند راه و مسیر توسعه وبالندگی ایران اسلامی را هموار و محقق سازند و این وظیفه اساسی و مهم مطبوعات و رسانه های جمعی است که زمینه را برای خنثی کردن توطئه ها و دسیسه های دشمنان و هجمه های تبلیغاتی بیگانگان از یکسو و اعلام حق خواهی و حق طلبی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از سوی دیگر فراهم سازند.