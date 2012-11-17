موسسه رازی از ذخایر ارزشمند کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رجایی در جریان بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از ذخایر ارزشمند کشور است و احداث چنین مرکزی اکنون به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.



وی یادآور شد: با برنامه ریزی های مدون در ارتباط با تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک می توانیم در آینده کشور را از هرگونه وابستگی به کشورهای خارجی در این زمینه نجات دهیم.

رجایی افزود: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اکنون در حال تدوین یک برنامه بزرگ برای وضعیت غذا و پروتئین کشور در آینده هستند که بی شک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز در این برنامه سهم مهمی را ایفا خواهد کرد.



موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مرکز استان البرز مستقر است.



جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان نظرآباد برگزار شد



جلسه هماهنگی ترافیک شهرستان باهدف آمادگی دستگاههای امداد و نجات در فصل زمستان در محل فرمانداری برگزار شد.



در این جلسه موضوع ایجاد دوربرگردان در ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان از سمت استان قزوین مورد تصویب قرارگرفت.

کارگاه قصه گویی و بازنویسی متون کهن در البرز برگزار شد



کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: روز جاری جمعی از مسئولان و مربیان فرهنگی کانون های استان البرز که برای شرکت در دومین جشنواره استانی و شانزدهمین جشنواره کشوری قصه گویی اعلام آمادگی کرده اند در کارگاه آموزشی با عنوان "قصه گویی و بازنویسی متون کهن" شرکت کردند.



طاهره گرمسیری افزود: در این کارگاه چیذری مدرس این دوره به بیان اهمیت قصه گویی، فرق قصه گویی و کتابخوانی، لحن مناسب قصه گویی، ابزار وجودی قصه گو و نحوه بازنویسی متون کهن اشاره کرد.



وی یادآور شد: دومین جلسه این سلسله نشست ها روز سه شنبه هفتم آذر ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل زندانهای استان البرز به عنوان "مدیرنمونه بسیج کشوری" انتخاب شد



در مراسم یادواره 21000 شهید کارمند کشور که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین سازمان بسیج و سرهنگ سراج مسئول بسیج کارمندان کشور و خانواده های معظم شهدا و بسیجیان کارمند در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد، سید ابوالقاسم علوی مدیر کل زندانهای استان البرز عنوان مدیر نمونه بسیج کشوری را به خود اختصاص داد.



مدیر کل زندانهای استان البرز در خصوص مهمترین اقدامات و دستاوردهای بسیج اداره کل زندانهای استان البرز اظهار داشت : موفقیتهای بسیج نوپای اداره کل زندانهای استان البرز ،مرهون تلاش و پشتکار تمامی کارکنانی است که با تاسی از فرهنگ بسیجی توانسته اند گام نخست خود را به بلندای نام البرز بردارند. حضور فعال در تمامی برنامه هاو فراخوانهای بسیج ،کسب عنوان پایگاه نمونه بسیج درحوزه 4 ادارات استان البرز، کسب عنوان مدیرکل نمونه بسیجی استان ، رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی ، رتبه اول برتر در انفورماتیک و روابط عمومی در بین ادارات کل سراسر کشور برخی از این موفقیتها بوده است.