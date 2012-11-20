اردوگاه ثامن الحج کمیته امداد چهارمحال و بختیاری به پیشرفت65 درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگاراظهار داشت: تاکنون دو میلیارد و 700 میلیون ریال برای ساخت این اردوگاه هزینه شده است.

وی افزود: تکمیل این طرح نیازمند چهار میلیارد و 400میلیون ریال اعتبار است.

وی بیان داشت: اتمام پروژه های کمیته امداد امام خمینی(ره) در این استان ضرورت دارد.

ساخت خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد در شهرکرد



رستگار افزود: جاده دسترسی به اردوگاه کمیته امداد با اعتباری افزون بر 20میلیارد ریال ساخته می شود که تا کنون 14میلیاردریال برای ساخت آن هزینه شده و به پیشرفت فیزیکی 75 درصدی رسیده است.

وی همچنین از ساخت خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد با اعتبار دو میلیاردو 960میلیون ریال در مرکز استان خبر داد و افزود: این خوابگاه تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

پرداخت60 میلیاردریال کمکهای مردمی به کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تا کنون مردم نوع دوست استان افزون بر 60 میلیاردریال در قالب کمکهای نقدی و کالایی به کمیته امداد پرداخت کرده اند.

محسن سلیمی افزود: این میزان کمک جمع آوری شده نسبت به برنامه پیش بینی شده 88 درصد تحقق یافته است. وی با اشاره به اینکه این میزان کمک بین خانواده های نیازمند توزیع شد، افزود: میزان جذب کمکهای مردمی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد بیشتر شده است.

سلیمی گفت: شهرستانهای کوهرنگ ، لردگان و فارسان رتبه های نخست جذب مشارکتهای مردمی را به خود اختصاص داده اند. پرداخت 70میلیاردریال خدمات بهداستی درمانی به کودکان تحت حمایت کمیته امداد کوهرنگ

مدیر کمیته امداد شهرستان کوهرنگ گفت:از ابتدای امسال تاکنون افزون بر 70میلیاردریال خدمات بهداستی درمانی و بن تغذیه به کودکان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است. فریدون فاضلی افزود : این خدمات به کودکانی که دارای سوء تغذیه هستندویا نیازبه درمان دارند اعطا شده است.

وی ادامه داد:373 نفر در سرفصلهای درمان و خدمات بیمه از حمایت این نهاد بهره مند شده اند.

فاضلی گفت: از آنجایی که بیماران صعب العلاج و تحت حمایت این نهاد نیازمند کمک بیشتر هستند برای جذب بیش از پیش کمک خیران و حامیان نیازمندان برنامه ریزی می شود. بسته فرهنگی بین خانواده های نیازمندان لردگانی توزیع می شود مدیر کمیته امداد شهرستان لردگان گفت: از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی تعداد 70 جلد توضیح المسائل و تعدادی لوح فشرده آموزشی به کمیته امداد اهدا شد.



محمد حسین ذیلابی افزود: این اقلام فرهنگی در طرح نظام جامع آموزش خانواده بین خانواده های تحت حمایت توزیع شد.



وی ادامه داد: درهمین رابطه حجت الاسلام انصاری امام جمعه لردگان هم 35جلد قران مجید به این طرح اهدا کرد.

پرداخت 18 میلیاردریال تسهیلات مسکن مهر به نیازمندان شهرستان شهرکرد



مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون 18 میلیاردریال تسهیلات مسکن مهر به نیازمندان شهرستان شهرکرداعطا شده است.



ابوالقاسم رستگار افزود: 300 خانواده تاکنون برای احداث آپارتمانهای مسکن مهر تسهیلات دریافت کرده اند که به هر خانوار60 میلیون ریال پرداخت شده است.



وی بیان کرد : در بخش مسکن روستایی هم 200 پرونده ساخت مسکن تشکیل شده که برای دریافت تسهیلات 125 میلیون ریالی به بنیاد مسکن معرفی شده اند.