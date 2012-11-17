قوانین تا وقتی برای تعریف و تسامح نوشته می شود کاری پیش نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفرتشکری هاشمی در هشتمین نشست مدیران ستاد مرکزی معاینه فنی کلانشهرهای کشور که با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، جانشین پلیس راهور تهران و جمعی از مدیران معاینه فنی کلانشهرها برگزار شد گفت: سه عنصر اصلی منابع متحرک، صنایع و منابع ساکن عامل آلودگی هوا در کشور محسوب می شوند که سهم 80 درصدی آن را منابع متحرک به خود اختصاص داده است، این در حالی است که منطق حکم می کند وقتی می توان بر بخش حداکثری چیره شویم باید تمام توان خود را روی این بخش یعنی کاهش آلاینده ها از منابع متحرک متمرکز کنیم ،اگر مسیر را گم کنیم از اجرای آن عقب خواهیم ماند.

وی افزود: خودروهای تولیدی داخل عمدتا مشکلات زیست محیطی، آلودگی صوتی و ایمنی دارند. به عنوان مثال از آثار زیانبار خودروی پراید که در سطح شهر با آمار بالا تردد دارد، کمتر کسی در امان است چرا که هم به لحاظ استانداردهای ایمنی و هم به لحاظ استانداردهای زیست محیطی حداقل ها را داراست.

وی با اشاره به کیفیت پایین سوخت مصرفی کشور بیان داشت: هنوز هم حجم انبوهی از سوخت مصرفی کشور از کمترین استانداردها برخوردار است. به گونه ای که به جز شهرداری تهران که از سوخت گازوییل 500 ppm برای اتوبوس های خود استفاده می کند، در سایر شهرها و در سایر موارد از سوخت گازوییل با 7 هزار ppm گوگرد استفاده می شود. این در حالی است که در تمام دنیا حتی استفاده از 50ppm گوگرد در گازوییل هم دیگر مرسوم نیست و از گازوییل با 15ppm گوگرد استفاده می شود. چه برسد به 7 هزار و 8 هزار ppm گوگرد .

وی با اشاره به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و الزام مراکز معاینه فنی به کنترل صحت کربن کنیستر و کاتالیست کانورتور اظهار کرد : هنوز نظامی اجرایی برای این بند از مصوبه دولت ارایه نشده است. در حالیکه هم اکنون در شهر تهران بالغ بر 3تا 4 هزار خودرو فاقد کاتالیست در حال تردد هستند، هنوز خودروساز به تعهدات خود در زمینه تامین این قطعه در تعمیرگاه های خود عمل نکرده است .

تشکری با اشاره به اینکه تاکنون خودروسازان با هر ترفندی از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده اند، گفت: تاکنون کسی از خودروسازان به عنوان مثال از سازنده پراید پرسیده چرا آمار کشته شدگان پراید بالاست؟ یا چرا کمربندی ایمنی تعبیه شده در پراید بر روی شاهرگ سرنشین بسته می شود تا در حوادث ابتدا شاهرگ سرنشین بریده نشود ؟ تاکنون خودروسازان پاسخگوی اهمال و کوتاهی های خود در تولید خودروی استاندارد بوده اند؟

به گفته معاون شهردار تهران آیا بهتر نیست به جای اینکه وزیر بهداشت به دنبال تامین داروهای بیماران سرطانی باشد، به فکر اصلاح فرآورده های سوختی باشیم؟ وی تاکید کرد اگر ما امروز نسبت به تامین سوخت با استاندارد بالا کوتاهی می کنیم نه برای هوای تیره و تار شهر تهران بلکه باید نگران کودکان متولد نشده بیمار باشیم که به دلیل غفلت های ما مسئولان متولد خواهند شد.

تشکری معتقد است، مادامی که وضعیت تولید خودروها این گونه باشد و سوخت هم از کیفیت پایینی برخوردار باشد، راه به جایی نخواهیم برد و معاینه فنی خودروها تنها آلارم و چراغ قرمزی خواهد بود که نشان دهد در وضعیت خوبی قرار داریم یا نه.

به گفته وی در کشور ما قانون وسیله و مساله ای است برای تعارف و تسامح چرا که قوانین بسیار کارآمدی در زمینه مسایل زیست محیطی وجود دارد که می توانند برای رسیدن به سطح استانداردهای جهانی بسیار موثر باشند، اما کدام یک تاکنون به درستی اجرا شده اند؟ باید گفت قوانین خوب نوشته شده اند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و این مقدار کار کفایت نمی کند.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه آسمان تهران تیره و تار نیست و رنگی آن طی این چند سال به طور کامل از دید ما شهروندان پنهان مانده است، اظهار داشت: در شهر تهران یک میلیون خودرو با سوخت CNG در حال تردد است که مخزن هیچ یک از این خودروها از سوی هیچ ارگان و دستگاهی کنترل نمی شود. این به منزله آن است که در شهر تهران بمب های متحرکی که هر آن امکان انفجار دارند در حال تردد هستند بی آنکه کسی به عنوان متولی و مرجع صحت و کنترل این مخازن را برگردن گیرد .

وی با تاکید بر اینکه مادامی که اراده ای جدی برای حل مسائل زیست محیطی وجود نداشته باشد اقدامات سلبی اثربخش نخواهند بود گفت: متاسفانه به دلیل عدم حمایت های لازم از زیر ساخت های حمل و نقل عمومی و پاک شهروندان کلانشهرها ناگزیر به استفاده از خودروهای شخصی شده اند. به رغم تمام تلاش ها برای استفاده نکردن از وسایل شخصی باز هم شاهدیم شهروندان برای رساندن کودکان خود به مدرسه،برای خرید، برای پرکردن اوقات فراغت و... از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند زیرا هنوز تا رسیدن به استانداردهای حمل و نقل عمومی هم فاصله داریم و دسترسی به استفاده از حمل و نقل عمومی هنوز آسان نیست.

تشکری هاشمی تصریح کرد: مادامی که یکه تازی خودروسازان متوقف نشود و سوخت نیز ارتقاء نیابد، وضعیت کلانشهرها تغییری نخواهد داشت. مهندسی ایمنی ترافیک در کشور ما حداقل ها را داراست که این امر سبب شده تلفات زیادی در سوانح رانندگی داشته باشیم.سوانح رانندگی دومین عامل پس از سرطان شناخته شده است. این در حالی است که باید با ارتقای استاندارد جاده ها و معابر این آمار را کاهش دهیم.

به گفته معاون حمل ونقل ترافیک تهران، کشور ما در بخش آموزش فرهنگ رانندگی به عنوان یکی از ارگان اساسی بسیار عقب است چرا که آموزش هیچ متولی نداشته و تنها به کتابچه ای کوچک در زمان امتحان رانندگی کفایت می کنیم. وای بر حال ما که آموزش یک شبه آن کتاب را آموزش رانندگی می پنداریم. این در حالیست که آموزش فرهنگ رانندگی باید در فرد نهادینه شود تا اثربخش باشد.

وی به قانون افزایش سن معاینه فنی اشاره کرد و گفت: گرچه با تصویب این قانون از بطن مخالفیم و در تلاشیم که سن معاینه فنی را کاهش دهیم اما برای الزام شهروندان به معاینه فنی هم باید اقدامات جدی تری صورت گیرد. به این معنا که تا کی باید پلیس و افسران راهنمایی و رانندگی در خیابان ها با متخلفان و خودروهای فاقد برگه معاینه فنی درگیر شوند؟ این مهم باید از طریق بانک اطلاعاتی و تحت وب برطرف شود. معتقدیم تمامی مراکز معاینه فنی باید به سیستم های مکانیزه تجهیز شوند تا اطلاعات خودروهای معاینه فنی شده به صورت بانک اطلاعاتی در اختیار شهرداری، پلیس و دیگر ارگان های ذی ربط قرار گیرد و پلیس بتواند خودروهای فاقد برگه معاینه فنی را به راحتی شناسایی کند.

به گفته وی همان طور که شرکت های بیمه برای تامین درآمدهای خود چند ماه قبل از اتمام بیمه خودروها با مالکان تماس می گیرند و اتمام بیمه را متذکر می شوند، پلیس نیز باید از طرق پیامک هایی اتمام معاینه فنی را به مالک خودرو اعلام کرده و تذکر دهد که با آن برخورد خواهد شد. در این صورت خواهید دید مردم معاینه فنی را جدی می گیرند.

تشکری در خاتمه به استفاده روزافزون از موتور سیکلت ها نیز اشاره کرد و گفت: اگر وضعیت این گونه پیش رود و جلوی آن را نگیریم تهران هم مانند هند و ویتنام می شود که موتورسواران در شهر جولان می دهند. از این رو باید هرچه سریع تر به فکر جایگزینی موتورسیکلت های برقی بود و حتی المقدور از تردد بی رویه موتور سیکلت ها جلو گیری کرد.

مسئولین کشور حمایت بیشتری انجام دهند

در ادامه این نشست سید علی رضوی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز گفت : انتظار می رود مسئولان کشور در زمینه کاهش سن معاینه فنی خودروها حمایت های بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به کیفیت پایین سوخت و خودرو در کشور گفت: در حالیکه هم اکنون در کشور تولیدات خودروسازان کمترین استانداردهای جهانی را داراست شاهدیم که سن معاینه فنی براساس قانون از 2 سال به 5 سال کاهش پیدا می کند که این یعنی تولید انبوه آلایندگی در هوای تهرانی که از آلاینده ها اشباع شده است.

رضوی تصریح کرد: در حالی که انتظار می رفت با توجه به تولیدات داخلی خودروها، سن معاینه فنی به یک سال کاهش پیدا کند اما به 5 سال افزایش یافت. حال از نمایندگان و مسئولان تقاضا می شود اهتمام ویژه ای به اصلاح این قانون در مجلس نهم نشان دهند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با پرداختن به این که مسئولان مربوطه باید با جدیت این طرح را دنبال کنند، افزود: در موضوع معاینه فنی هر فردی کوتاهی کند، مرتکب گناه شده است. با توجه به اینکه تمامی کلانشهرها به لحاظ آلایندگی خودرو مشکل دارند باید معاینه فنی به عنوان کارآمدترین راه برای کنترل آلاینده ها در نظر گرفته شود .

وی ابراز امیدواری کرد، جمع بندی این نشست به صورت بیانیه ای به دست مسئولان کشوری رسیده و آنها با حمایت های خود آن را اجرایی کنند.

رضوی با اشاره به اینکه با یکپارچه سازی اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی معاینه فنی می توانیم تصمیم گیری ها را یکپارچه کنیم، گفت: اگر بانک اطلاعاتی معاینه فنی راه اندازی شود برخورد با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی از سوی پلیس راحت تر شده و شهروندان هم خود را به انجام معاینه فنی ملزم تر خواهند دید.