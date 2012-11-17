4 هزار شبکه ماهواره ای علیه نظام اسلامی ایران فعالیت های خصمانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر وثوقی ظهر شنبه در نشست با روحانیون و معلمان فعال در برنامه های ویژه دهه اول و دوم محرم این شهرستان با اشاره به هجمه فرهنگ دشمنان علیه ایران اظهار داشت: امروز دشمنان ملت بزرگ ایران و قدرتهایی که در برابر صلابت و عظمت ملت ایران راه نفوذ و حمله نظامی ندارند، به تهاجم فرهنگی روی آوردهاند و سعی در ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی را در پیش گرفته اند.
وی گفت: در حال حاضر بیش از چهار هزار شبکه ماهواره ای علیه نظام جمهوری ایران فعالیتهای خصمانه دارند که باید با هوشیاری آنها خنثی کرد.
حجت الاسلام وثوقی افزود: کمرنگ کردن عقاید دینی، ایجاد فاصله بین مردم، مسئولان و ولایت، تبلیغ بی بند و باری و سستی بنیان خانواده و گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ و اندیشه های غربی از جمله اهداف برنامه های این شبکه های ماهواره ای است.
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