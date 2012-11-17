4 هزار شبکه ماهواره ای علیه نظام اسلامی ایران فعالیت های خصمانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر وثوقی ظهر شنبه در نشست با روحانیون و معلمان فعال در برنامه های ویژه دهه اول و دوم محرم این شهرستان با اشاره به هجمه فرهنگ دشمنان علیه ایران اظهار داشت: امروز دشمنان ملت بزرگ ایران و قدرت‌هایی که در برابر صلابت و عظمت ملت ایران راه نفوذ و حمله نظامی ندارند، به تهاجم فرهنگی روی آورده‌اند و سعی در ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی را در پیش گرفته اند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از چهار هزار شبکه ماهواره ای علیه نظام جمهوری ایران فعالیتهای خصمانه دارند که باید با هوشیاری آنها خنثی کرد.

حجت الاسلام وثوقی افزود: کمرنگ کردن عقاید دینی، ایجاد فاصله بین مردم، مسئولان و ولایت، تبلیغ بی بند و باری و سستی بنیان خانواده و گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ و اندیشه های غربی از جمله اهداف برنامه های این شبکه های ماهواره ای است.

وی تاکید کرد: روحانیون و معلمان در آگاهی بخشی به جامعه و هوشیاری مردم در برابر اقدام مخرب و دین زدایی دشمنان نقشی تاثیرگذار دارند.



حجت الاسلام وثوقی اظهار داشت: این روزها روحانیون در مساجد، هیئت ها و حسینیه ها و معلمان در کلاس های درس با توجه به حضور خودجوش گروههای مختلف سنی در عزاداری ها می توانند در ترویج فرهنگ عاشورایی و نقش اسلام در خنثی سازی اقدامات ضد دینی دشمنان گام های موثری بردارند.

امام جمعه نظرآباد گفت: انتقال صحیح آموزه های دینی و بازگویی هدف قیام عاشورا از وظایف مهم معلمان و مبلغان دینی است و باید با دقت نظر و با توجه ای ویژه این کار انجام شود.