خانواده پایه گذار تربیت فرزندان است/ دشمنان به دنبال ایجاد فاصله در فضای خانواده ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان صبح شنبه در آئین تجلیل از خانواده های موفق استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد، افزود: فعالیت های مربوط به حوزه تعلیم و تربیت برای خانواده ها باید گسترش یابد.

دشمنان درصدد ایجاد فاصله بین فضای خانواده ایرانی

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده آموزش و پرورش با بیان اینکه دشمن در کمین است تا بین اعضای خانواده فاصله ایجاد کند، گفت: امروز فرزندان ما نیازمند گفتگوی چهره به چهره با والدین خود هستند.

حشمتیان اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که نقش آحاد مردم در نظام اسلامی یک نقش کلیدی و برخاسته از تربیت صحیح خانواده است.

وی افزود: زمانی که مسئولان حکومت اسلامی از مردم، با مردم و برای مردم هستند، حاصل آن دستیابی به مملکتی با ثبات و مقتدر خواهد بود که هیچ ابرقدرتی حتی اندیشه نفوذ یا تصرف آن را نخواهد داشت.

خانواده، اصلی ترین واحد اجتماعی



رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده ضمن بیان اینکه خانواده به عنوان اصلی‌ترین واحد اجتماعی دارای کارکردهای مهم فرهنگی، اقتصادی، زیستی، عاطفی و اعتقادی زیادی است، گفت: خانواده در دین مبین اسلام جایگاه رفیعی دارد و بر اساس آموزه‌های دینی و اعتقادی مسلمانان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حشمتیان هدف از انتخاب خانواده‌های موفق را بحث کارآمدی خانواده‌ها در نظام آموزش و پرورش دانست و گفت: ما خانواده‌‌های موفق بسیار زیادی داریم که باید آنها را کشف کنیم.

عدم غفلت از خانواده های متزلزل



وی همچنین ضمن تاکید بر عدم غفلت از خانواده‌های متزلزل و لزوم پرداختن به آنها، تصریح کرد: از این‌رو دوره تربیت مدرس و حضور مشاوران خانواده در مدارس امری ضروری به شمار می‌رود و باید بیش از پیش این موضوع در مدارس رونق پیدا کند

حشمتیان اضافه کرد: بحث ارتقاء تربیتی دانش‌آموزان باید به ساعت و لحظه‌ای باشد ضمن اینکه با نگاه‌های دیروز نمی‌توان فرزندان امروز را تربیت کرد همچنین با نگاه‌های امروز نمی‌توان برای تربیت فرزندان آینده کار کرد.

توجه ویژه به خانواده و مهارت آموزی والدین ضروری است

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده آموزش و پرورش گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه ویژه ای به نهاد خانواده و مهارت آموزی والدین شده است.

فرشته حشمتیان افزود: در فصل های پنجم و هفتم سند تحول بنیادین کدهایی با عنوان ارتقای سطح آموزش و پرورش و خانواده با هدف رشد جامعه و همچنین نقش خانواده در رشد دانش آموزان و جامعه بیان شده است.

خانواده به دنبال آرامش اعضا باشد

وی اظهار داشت: در فصل هفتم سند تحول بنیادین نیز تحکیم بنیان خانواده با افزایش مهارت و توانمندی والدین بر اساس اقتضای جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.

حشمتیان با اشاره به تفاوت آسایش و آرامش در خانواده، افزود: آسایش به معنی رفاه است که به آرامش منجر نمی شود و خانواده باید به دنبال آرامش برای اعضا باشد.

وی با بیان اینکه امروز خانواده ها هدف دشمن در جنگ نرم هستند، گفت: دشمن با ایجاد شبکه ها و وبسایت ها منحرف اینترنتی ترکش های خود را به سوی خانواده های ایرانی پرتاب کرده است.

توجه ویژه دولت به جایگاه زنان جامعه



حشمتیان به فعالیت های دولت در حوزه زن و خانواده اشاره و تصریح کرد: تبدیل مرکز زنان به مرکز امور بانوان و خانواده نشان دهنده توجه دولت به تقویت جایگاه زن در کنار خانواده به دور از نگاه های فمنیستی غرب است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده آموزش و پرورش، ایجاد ستاد ملی زن و خانواده به ریاست رئیس جمهور را از دیگر برنامه های دولت های نهم و دهم برای تقویت جایگاه زن عنوان کرد.

خانواده بستر تمام توسعه های ارزشمند اجتماعی

استاندار سمنان نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه خانواده بستر تمام توسعه های ارزشمند اجتماعی است، افزود: هیچ ارزشی بدون خانواده رشد نمی یابد.

عباس رهی با بیان اینکه نقش خانواده در رشد جامعه بسیار اساسی و مهم است، عنوان کرد: اجتماعی که بر اساس خانواده شکل نگیرد دچار فساد می شود و نهاد خانواده در غرب امروز دچار چنین معضلی است.

استاندار سمنان تصریح کرد: باید به ارزش های خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی توجه ویژه شود.

خلقت انسان از آغاز به صورت خانواده



وی با بیان اینکه به همین دلیل است که دین مبین اسلام بر نهاد خانواده تاکید می کند، افزود: انسان از آغاز به صورت خانواده خلق شده است و دین اسلام عظمت را در پیامبر اسلام(ص) و در خانواده ایشان قرار داده است.

رهی با اشاره به اینکه هر کجا که از انسان یاد شده ریشه و ارزش های خانوادگی نیز مدنظر بوده است، ادامه داد: ارزش خانواده ها به توجهی است که در آن به اسلام و مبانی انسانی داده می شود.

نقش اساسی خانواده در تعلیم و تربیت دانش آموزان



مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در ادامه این آئین ضمن تاکید بر اینکه خانواده رکن اصلی جامعه است، افزود: رهبری در بیانات خود در سفر به استان خراسان شمالی مطالب ارزشمندی در خصوص این نهاد مهم اجتماعی بیان فرمودند که نیازمند توجه است.

محمد بنائیان سفید با بیان اینکه از 21 محور بیان شده توسط رهبری 17 محور در مورد خانواده بیان شده است، خاطرنشان کرد: خانواده نخستین نهاد اجتماعى است که در زندگى جمعى انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده است.

در این آئین که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، استاندار و معاون استانداری سمنان برگزار شد از 12 خانواده نمونه آموزش و پرورش استان سمنان تقدیر شد.