خسارت شش هزار میلیارد ریالی کشاورزی آذربایجان شرقی از حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر،مسعود محمدیان ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی ،سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های استان برای مقابله با خسارت های ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی مانند کاهش 200هزار تنی تولید گندم درفصل زراعی سال جاری استان به علت خشکسالی باید عملیاتی شود.

وی افزود: اطلاع رسانی از شرایط حاصل از انواع مخاطرات به منظور ایجاد فضای مقابله بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده از جمله وظایف این کارگروه است.

محمدیان اظهار داشت: خرید محصولات کشاورزی دام و آبزیان و توزیع منابع اعتباری اختصاص یافته به آسیب دیدگان از خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی می تواند از برنامه های حمایتی مدیریت بحران و جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: باید محصولات کشاورزی برای مدیریت مخاطرات و بحران در بخش کشاورزی به صورت پیش بینی شده ذخیره سازی و به موقع در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: برگزاری مانورهای مختلف برای افزایش میزان آمادگی ،طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کشاورزان،دامداران و فعالان بخش پرورش آبزیان در مواقع بحرانی می تواند میزان آسیب را کاهش دهد.

وی همچنین افزود: زلزله ارسباران 198میلیارد تومان به بخش کشاورزی سه شهرستان ورقان ،اهر و هریس و روستاهای تابعه خسارت وارد کرد.

مسعود محمدیان با اشاره به تشکیل 16 هزار و 375پرونده بازسازی واحدهای دامی در این مناطق گفت: از این تعداد حدود 12هزار و 645 پرونده به بانک ها معرفی شده است.

وی ادامه داد: تا کنون چهار هزار و 240 واحد دامی مورد پی کنی قرار گرفته است که از این میزان هزار و 38 واحد دامی واگذار شد.