استراتژی رنو ، توسعه همکاری با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر،"ژان پیر ولود" قائم مقام مدیرعامل رنو در کیفیت در نشست مشترک با چند تن از مدیران ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: 10 سال پیش بازار ایران برای رنو خیلی مهم نبود ولی امروز ایران جزء 10 بازار اول شرکت رنو است.



وی با بیان اینکه ایران مهمترین بازار رنو در حوزه آسیا و خاورمیانه است، اظهار داشت: پتانسیل بسیار بزرگی در بازار ایران وجود دارد که این بازار می تواند فرصت بسیار خوبی برای شرکت رنو باشد.



قائم مقام مدیرعامل رنو روابط فعلی رنو و ایران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: شرکت رنو علاقه دارد همکاری های استراتژیک خود و ایران را گسترش دهد.



وی تاکید کرد: اعتقاد داریم که بازار ایران برای رنو بسیار مهم است، از این رو با تمام توان تولید خودرو در این کشور را حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.



ولود همچنین در خصوص فعالیت های کیفی در حال انجام در شرکت ایران خودرو گفت: کیفیت محصولات تولیدی در ایران روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و شرکت ایران خودرو دستاوردهای مناسبی در این زمینه به دست آورده است.



قائم مقام مدیر عامل رنو با بیان اینکه کیفیت همواره یک اصل مهم برای رنو بوده است، گفت: لزوم حضور موفق و پررنک در بازار ایران افزایش کیفیت است به شکلی که بتوان از سایر رقبا پیشه گرفت و سهم بیشتری از این بازار مهم کسب کرد.



در این نشست کیانوش پورمجیب، معاون کیفیت ایران خودرو برنامه ها و دستاوردهای کیفی این شرکت را تشریح کرد و برای تبادل تجارب در سیستم های کیفیت اعلام آمادگی نمود.



همچنین مقرر شد در راستای توسعه سیستم یکپارچه کیفیت ایران خودرو، در پروژه های آتی انتقال تجارب و دانش فنی سیستم های کیفیت رنو به ایران خودرو منتقل گردد.